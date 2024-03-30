Дебют Петряка и возвращение Путри. Полесье – Черноморец: стартовые составы команд

В рамках 22 тура чемпионата Украины "Полесье" сыграет против "Черноморца". Главные тренеры команд выбрали основные одиннадцати на этот поединок.

Стартовый состав "Полесье": Бойко, Кушниренко, Крушинский, Кравец, Кравченко, Михайличенко, Танковский, Козак, Петряк, Ндукве, Луифер

Запасные хозяев: Кудрик, Назаренко, Будкивский, Мустафаев, Таллес, Грицук, Смоляков, Фортюне, Чечер, Раско, Кобернюк, Поспелов

Стартовый состав "Черноморца": Варакута, Путря, Бадибанга, Гучек, Брагару, Васильев, Ермаков, Авагимян, Штогрин, Бойчук, Иеде

Запасные гостей: Вичный, Билык, Огиря, Кузык, Шаповал, Альваренго, Присяжнюк, Зе, Сытников, Голубь, Ухань, Данилюк

Отметим, что Иван Петряк дебютирует в составе "Полесья" после своего перехода из "Шахтера" на правах аренды. Также возвращается в игру капитан "Черноморца" Илья Путря, который еще не играл в официальных матчах этого года.

Встреча начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.