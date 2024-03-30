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"Хорошо разыграли". Ризнык вспомнил игру против Барселоны
Высоко оценивает игроков Барсы
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал о том, как прошел матч против "Барселоны".
"Почему-то многие говорили, что-то вроде, "отстояли", "доотбивались". Я с этим не согласен. Да, "Барселона" больше владела мячом, больше пробивала по воротам. Но мы изначально верили, что можем им противостоять Каждый одерживает победу по-своему, согласно собственной тактике, стилю, возможностям… Мы на их моменты также достаточно остро отвечали, да и голевая комбинация с завершением от Сикана – это очень классный, динамичный эпизод.
Что я ощущал? Радость за команду, за наше совместное достижение. Я вообще очень высоко оцениваю игроков Барселоны, в частности, тер Штегена"
Напомним, что на групповой стадии Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл против "Барселоны". Первая игра завершилась победой "горняков", 1:0. Вторая игра - победой "Барселоны", 2:1.
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