"Хорошо разыграли". Ризнык вспомнил игру против Барселоны

Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал о том, как прошел матч против "Барселоны".

"Почему-то многие говорили, что-то вроде, "отстояли", "доотбивались". Я с этим не согласен. Да, "Барселона" больше владела мячом, больше пробивала по воротам. Но мы изначально верили, что можем им противостоять Каждый одерживает победу по-своему, согласно собственной тактике, стилю, возможностям… Мы на их моменты также достаточно остро отвечали, да и голевая комбинация с завершением от Сикана – это очень классный, динамичный эпизод.

Что я ощущал? Радость за команду, за наше совместное достижение. Я вообще очень высоко оцениваю игроков Барселоны, в частности, тер Штегена"