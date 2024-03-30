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Авагимян отметился дебютным хет-триком в карьере

Премьер-лига
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Жертвой стало Полесье

Авагимян отметился дебютным хет-триком в карьере

Фото: пресслужби ФК "Полісся"

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27-летний атакующий полузащитник Артур Авагимян отметился дебютным хет-триком в карьере. Произошло это в матче 22-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Черноморцем". Хавбеку одесского клуба понадобилось 11 минут, чтобы забить три мяча. Во втором тайме на 53-й он открыл счет, еще дважды реализовал моменты на 60-й и 64-й.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу одесситов.

В текущем сезоне игрок "Черноморца" оформил 4 гола и сделал 3 ассиста в 19 матчах.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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