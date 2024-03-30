Шищенко: Хочу попросить прощения перед болельщиками и президентом клуба

Исполняющий обязанности главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко прокомментировал поражение против "Черноморца". Напомним, что одесситы победили со счетом 4:1, а Авагимян сделал хет-трик.

- Хочу попросить прощения перед нашими болельщиками, перед президентом клуба. Это моя вина, я полностью беру ответственность за сегодняшний результат.

У нас не получилась игра, особенно во 2-м тайме. В 1-м тайме эпизодически у нас получалось то, что мы планировали. Были неплохие подходы к воротам, но мы не воспользовались своими возможностями, которые были. А 2-й тайм, я считаю, был провальный. Будем анализировать, разбираться, что произошло.

- Ваше первое впечатление, в чем именно проблема сегодня?

- Мы будем разбираться. У нас было несколько проблем с составом. Чоботенко отсутствовал, Тейлор травма, Шабанов травма. Сборники приехали в разных кондициях, поэтому у нас не было времени подготовить их так, как мы хотели. Нам не удалось совсем во 2-м тайме показать тот футбол, который мы планировали на сегодняшнюю игру.

- Повлияло ли на это удаление?

- И удаление повлияло. Мы где-то психологически были подавленными. Хотели отыграться, были моменты неплохие, когда счет стал 1:3. Забей мы 2-й гол — была бы другая ситуация, а так пропустили 4-й - и уже полностью контроль игры пропал.

- Как планируете морально выводить команду из такого кризиса?

- Нам нужно двигаться дальше. У нас исторический матч за попадание в финал Кубка Украины, поэтому будем восстанавливаться и готовиться уже к игре с "Ворсклой", — сказал Шищенко.