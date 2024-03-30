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Ворскла - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В последний день марта команда Сергея Долганского встретится с подопечными Александра Шовковского. Полтавская "Ворскла" на стадионе имени Алексея Бутовского будет принимать киевское "Динамо".
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После ухода Мирчи Луческу с поста главного тренера "бело-синие" в рамках УПЛ потеряли очки лишь однажды - в поединке позапрошлого тура против ровенского "Вереса" (1:1). Во всех остальных матчах столичный коллектив под руководством Александр Шовковского непременно брал три очка.
В свою очередь "Ворскла" Сергея Долганского в весенней части одержала две победы и потерпела два поражения.
На данном этапе полтавчане и киевляне выполняют разные задачи. Коллектив из Полтавы является чистокровным середняком, а столичная команда ведет борьбу за титул.
Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Ворскла" - "Динамо" состоится в воскресенье, 31-го марта 2024-го года, в 15:30.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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