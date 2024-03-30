Вернидуб: Мрвальевич сам виноват. Чистая красная карточка

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Вересом":

"Мы понимали, куда едем. У Вереса - свои задачи, борьба за выживание. Очень желаю этого ровенчанам. Понимали, что нам будет непросто. Недавно Динамо здесь потеряло очки. Поэтому мы очень серьезно готовились и настраивались на эту игру.

Неплохая игра. Единственное - на старте матча у Вереса был хороший шанс, когда мы растерялись, а Дмитрий Шастал не попал в ворота. Хорошо, что не попал.