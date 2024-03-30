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Вернидуб: Мрвальевич сам виноват. Чистая красная карточка
Главный тренер криворожского Кривбасса прокомментировал победу над Вересом
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Вересом":
"Мы понимали, куда едем. У Вереса - свои задачи, борьба за выживание. Очень желаю этого ровенчанам. Понимали, что нам будет непросто. Недавно Динамо здесь потеряло очки. Поэтому мы очень серьезно готовились и настраивались на эту игру.
Неплохая игра. Единственное - на старте матча у Вереса был хороший шанс, когда мы растерялись, а Дмитрий Шастал не попал в ворота. Хорошо, что не попал.
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После этого мы взяли игру под свой контроль, играли с позиции силы. Очень непросто было преодолевать насыщенную оборону соперника. Но после эпизода с ударом нападающего Вереса по лицу нашего футболиста и удаления в составе соперника - нам стало легче. Игрок Вереса сам виноват. Чистая красная карточка.
Во втором тайме мы быстро забили и Вересу уже было очень трудно вернуться в игру. У них и моментов не было. Мы победили, поэтому я благодарю команду и всех, кто нас поддерживает.", - сказал наставник криворожского клуба.
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