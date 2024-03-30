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Вернидуб: Мрвальевич сам виноват. Чистая красная карточка

Премьер-лига
Обновлено

Главный тренер криворожского Кривбасса прокомментировал победу над Вересом

Вернидуб: Мрвальевич сам виноват. Чистая красная карточка

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Вересом":

"Мы понимали, куда едем. У Вереса - свои задачи, борьба за выживание. Очень желаю этого ровенчанам. Понимали, что нам будет непросто. Недавно Динамо здесь потеряло очки. Поэтому мы очень серьезно готовились и настраивались на эту игру.

Неплохая игра. Единственное - на старте матча у Вереса был хороший шанс, когда мы растерялись, а Дмитрий Шастал не попал в ворота. Хорошо, что не попал.

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После этого мы взяли игру под свой контроль, играли с позиции силы. Очень непросто было преодолевать насыщенную оборону соперника. Но после эпизода с ударом нападающего Вереса по лицу нашего футболиста и удаления в составе соперника - нам стало легче. Игрок Вереса сам виноват. Чистая красная карточка.

Во втором тайме мы быстро забили и Вересу уже было очень трудно вернуться в игру. У них и моментов не было. Мы победили, поэтому я благодарю команду и всех, кто нас поддерживает.", - сказал наставник криворожского клуба.

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Источник:
nkveres.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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andy1973 (Рівне)
30.03.2024 в 22:07
Від мужиків до кавеенщиків...
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Комментарии 1
andy1973 (Рівне)
30.03.2024 в 22:07
Від мужиків до кавеенщиків...
Ответить
0
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