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Фридман: Для нас Супряга слишком дорогой. Днепр-1 не потянет его зарплату

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Фридман: Для нас Супряга слишком дорогой. Днепр-1 не потянет его зарплату

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман ответил на вопрос УФ, не хочет ли клуб пригласить нападающего "Динамо" Владислава Супрягу снова к себе.

“Для нас Супряга слишком дорогой. Мы обсуждали такой вариант, но у него большая зарплата, которую "Днепр-1" не потянет. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, будет ли ему доверять Шовковский или нет.

Если “Динамо” согласится его отпустить, мы можем рассмотреть Супрягу в качестве усиления летом, но при условии, что он пойдет на снижение зарплаты или большую ее часть будет оплачивать “Динамо”. Я считаю Супрягу хорошим футболистом, в "Днепре-1" он классно играл", - сказал Фридман.

УФ отмечает, что Супряга зарабатывает в "Динамо" ориентировочно 35 тысяч евро в месяц, что равняется 420 тысяч евро в год.

Владислав перешел из "Днепра-1" в "Динамо" в 2018 году за 6,5 миллиона евро. Также он провел сезон 2019/2020 на правах аренды в днепровском клубе, отличившись 15-ю голами в чемпионате Украины.

В текущем сезоне Супряга провел в составе киевлян 34 минуты в шести матчах и отличился одним ассистом.

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Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Супряга Вячеслав Фридман
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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