Экс-нападающий Ворсклы: Полтавчане будут рвать траву, чтобы доказать, что они не хуже Динамо

Одним из центральных в 22-м туре УПЛ, безусловно, является матч в Полтаве, где "Ворскла" будет принимать киевское "Динамо". Поединки между этими соперниками давно проходят в упорной и неуступчивой борьбе. Об одном из самых громких из них, который состоялся в сезоне-1996/97, полтавские болельщики вспоминают и по сей день. Вспомнил о нем и один из его участников, форвард тогдашней "Ворсклы" Сергей Чуйченко. Помимо приятных воспоминаний о футбольном прошлом специалист поделился мыслями и об ожиданиях от сегодняшнего поединка давних соперников.

– На этот матч попробую дать прогноз – 1:1, – начинает Чуйченко. - Сейчас "Динамо" в хорошем состоянии, на ходу. Команда Александра Шовковского играет неплохо, результативно. Если раньше были какие-то проблемы, то сейчас я их не вижу. Сейчас в атаке динамовцев все вроде бы получается, да и разыгрался Ванат. Следовало в киевской команде что-то изменить – и Шовковский стремительно пошел вверх.

Что касается "Ворсклы", то учитывая домашний статус сегодняшнего матча, немало будет зависеть и от болельщиков. Полтавцам должна помочь поддержка трибун. Следует также учитывать еще один важный фактор, как усталость динамовских сборников, которые находились под нагрузкой в национальных командах. По сравнению с ними футболисты "Ворсклы" должны выглядеть в этой встрече более свежими.

Не стоит забывать также и о том, что "Динамо" как команда-гранд всегда является особым раздражителем для любого соперника. Игры с лидерами нашего футбола – такими, как “Динамо” и “Шахтер”, всегда заставляют футболистов настраиваться самым серьезным образом. Ведь для каждого это и престиж и другие факторы. Любой игрок будет стремиться доказать, что он не хуже футболиста, играющего в "Динамо". Именно поэтому, как и за счет родных стен и свежести, полтавчане могут рассчитывать на положительный результат, которым будет считаться и ничья.

– Каким вам видится сегодняшний поединок с позиции "Ворсклы"?

– Будет очень сильная борьба на каждом клочке поля. Полтавчане будут рвать траву, чтобы доказать, что они не хуже "Динамо" (Киев). С такими командами, как столичная, нужно выкладываться на 200 процентов – только при таком условии можно добиться благоприятного результата. Да и чтобы мастерство было тоже, конечно.

– Похоже, именно на двести процентов выкладывалась в домашнем поединке с "Динамо" полтавская команда в сезоне-1996/97, одержав победу в драматическом противостоянии - 4:3.

– Да. Этот матч является одним из лучших в моей карьере. Конечно, нам было очень приятно забить "Динамо" четыре мяча, два из которых записать на свой счет повезло мне. И игра проходила в Полтаве при полных трибунах, которые нашу команду изрядно заводили, гнали вперед – чем изрядно стимулировали. Да и коллектив у "Ворсклы" тогда был хороший. Все хорошо знали свое дело, играли в атакующий футбол. В футбол на результативность.

Если говорить об играх с лидерами нашего футбола, то большинство команд с такими соперниками выбирают тактику игры от обороны, пытаясь искать удачного момента в контратаке. Мы ведь никогда не смотрели на лидеров, а играли в свой атакующий футбол. И не только "Динамо" в том чемпионате победили, но и "Черноморец" в Одессе обыграли 3:0, и во встречах с "Шахтером" и "Днепром" не уступали.