"Всегда хочется большего": Любенович – о стратегии команды

Главный тренер "Миная" Желько Любенович рассказал о том, что именно помогло команде наладить ситуацию.

На протяжении всей осенней части чемпионата "Минай" набрал всего шесть очков, но стоило чемпионату возобновиться после зимнего антракта, как за пять матчей удалось получить семь пунктов. Или одной только дружеской атмосферой в коллективе это объясняется?

Не только. За нашими плечами стоит очень большая работа, проведенная в течение двух месяцев. Мы плодотворно работали во время тренировочных сборов, и это касается многих футбольных аспектов – и физики, и тактики, и психологии. Делалось все для того, чтобы ребята поняли мою философию футбола. В этом и кроется наш успех в весенних матчах.

Многие специалисты отмечают содержательный футбол, который продемонстрировали ваши подопечные в матче с "ЛНЗ". Получается перенос этой игры с декабря на март оказался для "Миная" фартовым?

Ничего не могу сказать насчет фартовости. А вот решение перенести этот матч действительно было правильным. Когда "ЛНЗ" обратился в наш клуб с этим предложением, руководство "Миная" поинтересовалось моим мнением. Я согласился - и решено было сыграть с черкащанами весной. Если бы я сказал, что матч должен состояться в указанный срок, то есть в декабре, то он состоялся бы. Кто знает, каким был бы итог поединка, если бы сыграли зимой. А так все получилось для нас удачно.

Можно ли уже утверждать, что у "Миная" стал прослеживаться собственный стиль?

После пяти матчей, сыгранных весной, об этом действительно можно говорить. Ведь уже становится заметным результат того, чего я от футболистов требую. Хотя всегда хочется большего.