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Пока без Ярмоленко. Ворскла – Динамо: стартовые составы на матч

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Пока без Ярмоленко. Ворскла – Динамо: стартовые составы на матч

ФК Динамо

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В рамках 22 тура чемпионата Украины "Ворскла" и "Динамо" проведут очную встречу в Полтаве. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.

Основной состав "Ворсклы": Исенко - Сиссоко, Корниенко, Кане, Нестеренко, Бацула, Фелипе, Павлюк, Степанюк, Крупский, Толи.

Запасные хозяев: Домолега, Сантана, Ковталюк, Челядин, Глущенко, Прус, Вокрри, Рамирес, Ермолов.

Основной состав "Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Бражко, Волошин, Шапаренко, Кабаев, Ванат.

Запасные гостей: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Ярмоленко, Караваев, Дячук, Диалло, Биловар, Бенито, Пономаренко.

Матч стартует в 15.30. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию противостояния

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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