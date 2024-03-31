Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пока без Ярмоленко. Ворскла – Динамо: стартовые составы на матч
У Андрея есть шанс выйти на замену
ФК Динамо
В рамках 22 тура чемпионата Украины "Ворскла" и "Динамо" проведут очную встречу в Полтаве. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.
Основной состав "Ворсклы": Исенко - Сиссоко, Корниенко, Кане, Нестеренко, Бацула, Фелипе, Павлюк, Степанюк, Крупский, Толи.
Запасные хозяев: Домолега, Сантана, Ковталюк, Челядин, Глущенко, Прус, Вокрри, Рамирес, Ермолов.
Основной состав "Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Бражко, Волошин, Шапаренко, Кабаев, Ванат.
Запасные гостей: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Ярмоленко, Караваев, Дячук, Диалло, Биловар, Бенито, Пономаренко.
Матч стартует в 15.30. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию противостояния
Популярное сейчас
- Минай - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Уверен на сто процентов". Иностранный тренер команды УПЛ дал оптимистичный прогноз на выступление Украины на Евро-2024
- Украинский боксер деклассировал соперника и завоевал титул чемпиона мира
- Олег Федорчук – о матче Ворскла - Динамо: Шовковский впервые оказался в ситуации, когда надо играть после паузы сборных
- "Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая