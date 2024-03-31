УПЛ. Ворскла - Динамо 1:5. Разгром под аккомпанемент тревог

Поединок, откровенно, испортили долговременные тревоги... Динамовцы, как и положено фавориту, с первых минут укротили мяч к своим ногам и задавали общий темп игры. "Ворскла" же действовала вторым номером и делала ставку на контрвыпады. Несмотря на меньший процент владения, первый по-настоящему опасный момент в матче пришел именно со стороны хозяев поля. "Бело-синие" оставили одинокого Фелипе в центре собственной штрафной площадки, однако бразилец ударом с лету не попал в створ ворот Бущана.

После этого сработало извечное футбольное правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Ванат откликнулся на передачу Сироты из глубины, под давлением защитников классно укротил мяч и перебросил Исенко. А дальше встреча прервалась сразу на два часа ... В Полтаве трижды звучал сигнал о воздушной угрозе.

Казалось, что такой длительный перерыв должен пойти на пользу именно подопечным Сергея Долганского, однако после отбоя преимущество в счете удвоили именно футболисты столичного коллектива. В компенсированное время к первому тайму Бражко успешно замкнул подачу с углового от Волошина.

Не успели команды полноценно вкатиться во вторую половину встречи, как счет до разгромного довел Шапаренко. Толи сзади сбил Ваната, а Николай уверенно реализовал 11-метровый. После этого игра была сделана. Да, хозяева сопротивлялись и даже преобладали по общему количеству ударов, однако защита киевлян нивелировала все потуги полтавчан.

На экваторе вторых 45 минут состоялось долгожданное возвращение Андрея Ярмоленко. Легенда столичной команды не играла с начала октября из-за травмы колена. "Ворскла", откровенно, смирилась со своим участием и доигрывала этот поединок, а подопечные Александра Шовковского куражились. Сначала хрестоматийную контратаку динамовцев классно завершил тот же Шапаренко, перебросив стража ворот хозяев. Волошин протащил мяч через полполя и выкатил в центр.

Не успели трансляторы докрутить повтор взятия ворот в исполнении Шапаренко, как свое возвращение результативно оформил Ярмоленко. Андрей получил заброс за спину от Бражко и на классе легко разобрался с Исенко - 5:0! Конечно, класс есть класс. Уровня 34-летнего вингера хватает, чтобы даже в полноги делать разницу на футбольном поле. Очень элегантное завершение атаки от легенды.

Следует отдать должное команде Долганского. Несмотря на разгромный счет, полтавская команда все же нашла в себе силы и отличились голом престижа. В итоге так и закончили - 1:5. "Динамо" продолжает свою беспроигрышную серию под руководством СаШо, а "Ворскла" терпит второе поражение подряд.

Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24

31.03.2024. Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

"Ворскла" - "Динамо" 1:5

Голы: Ковталюк 83 - Ванат 30, Бражко 45+2, Шапаренко 47 (пенальти), 77, Ярмоленко 78.

"Динамо": Бущан - Тымчик (Караваев 80), Попов, Сирота, Дубинчак - Бражко (Биловар 84), Андриевский - Волошин (Диалло 80), Шапаренко, Кабаев (Ярмоленко 67) - Ванат (Пономаренко 80).

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Ярмоленко, Караваев, Дячук, Диалло, Биловар, Бенито, Пономаренко.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Ворскла": Исенко - Крупский, Фелипе (Ковталюк 70), Павлюк, Бацула, Корниенко - Нестеренко (Глущенко 68), Толи, Сиссоко, Кане - Степанюк.

Запасные: Домолега, Сантана, Ковталюк, Челядин, Глущенко, Прус, Вокри, Рамирес, Ермолов.

Главный тренер: Сергей Долганский.

Предупреждения: Челядин 66, Сирота 75

Арбитр: Шандор Александр