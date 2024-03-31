  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Ворскла - Динамо 1:5. Разгром под аккомпанемент тревог
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Ворскла - Динамо 1:5. Разгром под аккомпанемент тревог

Премьер-лига
Обновлено

Полная деклассификация полтавчан

УПЛ. Ворскла - Динамо 1:5. Разгром под аккомпанемент тревог

Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок, откровенно, испортили долговременные тревоги... Динамовцы, как и положено фавориту, с первых минут укротили мяч к своим ногам и задавали общий темп игры. "Ворскла" же действовала вторым номером и делала ставку на контрвыпады. Несмотря на меньший процент владения, первый по-настоящему опасный момент в матче пришел именно со стороны хозяев поля. "Бело-синие" оставили одинокого Фелипе в центре собственной штрафной площадки, однако бразилец ударом с лету не попал в створ ворот Бущана.

После этого сработало извечное футбольное правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Ванат откликнулся на передачу Сироты из глубины, под давлением защитников классно укротил мяч и перебросил Исенко. А дальше встреча прервалась сразу на два часа ... В Полтаве трижды звучал сигнал о воздушной угрозе.

Казалось, что такой длительный перерыв должен пойти на пользу именно подопечным Сергея Долганского, однако после отбоя преимущество в счете удвоили именно футболисты столичного коллектива. В компенсированное время к первому тайму Бражко успешно замкнул подачу с углового от Волошина.

Не успели команды полноценно вкатиться во вторую половину встречи, как счет до разгромного довел Шапаренко. Толи сзади сбил Ваната, а Николай уверенно реализовал 11-метровый. После этого игра была сделана. Да, хозяева сопротивлялись и даже преобладали по общему количеству ударов, однако защита киевлян нивелировала все потуги полтавчан.

На экваторе вторых 45 минут состоялось долгожданное возвращение Андрея Ярмоленко. Легенда столичной команды не играла с начала октября из-за травмы колена. "Ворскла", откровенно, смирилась со своим участием и доигрывала этот поединок, а подопечные Александра Шовковского куражились. Сначала хрестоматийную контратаку динамовцев классно завершил тот же Шапаренко, перебросив стража ворот хозяев. Волошин протащил мяч через полполя и выкатил в центр.

Не успели трансляторы докрутить повтор взятия ворот в исполнении Шапаренко, как свое возвращение результативно оформил Ярмоленко. Андрей получил заброс за спину от Бражко и на классе легко разобрался с Исенко - 5:0! Конечно, класс есть класс. Уровня 34-летнего вингера хватает, чтобы даже в полноги делать разницу на футбольном поле. Очень элегантное завершение атаки от легенды.

Следует отдать должное команде Долганского. Несмотря на разгромный счет, полтавская команда все же нашла в себе силы и отличились голом престижа. В итоге так и закончили - 1:5. "Динамо" продолжает свою беспроигрышную серию под руководством СаШо, а "Ворскла" терпит второе поражение подряд.

Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24

31.03.2024. Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

"Ворскла" - "Динамо" 1:5

Голы: Ковталюк 83 - Ванат 30, Бражко 45+2, Шапаренко 47 (пенальти), 77, Ярмоленко 78.

"Динамо": Бущан - Тымчик (Караваев 80), Попов, Сирота, Дубинчак - Бражко (Биловар 84), Андриевский - Волошин (Диалло 80), Шапаренко, Кабаев (Ярмоленко 67) - Ванат (Пономаренко 80).

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Ярмоленко, Караваев, Дячук, Диалло, Биловар, Бенито, Пономаренко.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Ворскла": Исенко - Крупский, Фелипе (Ковталюк 70), Павлюк, Бацула, Корниенко - Нестеренко (Глущенко 68), Толи, Сиссоко, Кане - Степанюк.

Запасные: Домолега, Сантана, Ковталюк, Челядин, Глущенко, Прус, Вокри, Рамирес, Ермолов.

Главный тренер: Сергей Долганский.

Предупреждения: Челядин 66, Сирота 75

Арбитр: Шандор Александр

По теме
yellow-arrow
Младен Бартулович: Стандарт - это всегда о концентрации
yellow-arrow
Дубль Герреро сделал результат. Заря - Металлист 1925 2:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Возвращение легенды. Ярмоленко вышел на замену и сразу забил в матче с Ворсклой
Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
31.03.2024 в 20:12
Шикарна перемога динамівців, до того ж у надважких умовах 4-х годинного матчу, після повернення із різних збірних України фактично всього наявного складу Динамо, також попри відсутність травмованого лідера - Буяльського, новітньої зірки - Михвако, а також Царенка. Молодці! З блискучим поверненням, великого майстру футболу Андрія Ярмоленка! Дякую, хлопці, за ваш сердечний футбол, за гру від усієї душі.
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 7
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
31.03.2024 в 20:12
Шикарна перемога динамівців, до того ж у надважких умовах 4-х годинного матчу, після повернення із різних збірних України фактично всього наявного складу Динамо, також попри відсутність травмованого лідера - Буяльського, новітньої зірки - Михвако, а також Царенка. Молодці! З блискучим поверненням, великого майстру футболу Андрія Ярмоленка! Дякую, хлопці, за ваш сердечний футбол, за гру від усієї душі.
Ответить
2
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.03.2024 в 20:05
Браво Динамо!!!
Ответить
2
0
Vov!k (Одесса)
31.03.2024 в 19:44
Сподіваюсь, ще скаже своє слово у збірній!
Ответить
3
2
Усе буде добре (Київ)
31.03.2024 в 19:44
Велика подяка УПЛ ТБ та клубу Динамо за надану безальтернативну можливість не дивитися гру після 36 хвилини. Аудіотрансляцію у ХХІ столітті нехай слухає взвод Суркісів з батальйону Монако.
Ответить
1
3
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
31.03.2024 в 19:55
Не перекладайте вину із хворої голови на здорову. До трансляції гостьових матчів Суркіс не має жодного відношення. Домашні матчі Динамо у вільному доступі що на 2+2, що в Ютубі.
Ответить
2
0
Alex-696 (Немирів)
31.03.2024 в 20:24
Всі питання до уплтб. Динамо транслює лише домашні поєдинки. Так що ваш допис не в тему. Тобто, перша частина першого речення вірна, а далі - повна х.рня.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
31.03.2024 в 19:41
Дуже радий за Ярмолу. З поверненням!
Ответить
4
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости