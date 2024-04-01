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Сваток провел юбилейный матч за Днепр-1

Премьер-лига

Он стал 4-м игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка

Сваток провел юбилейный матч за Днепр-1

Фото: СК Дніпро-1

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31 марта состоялся матч 22-го тура УПЛ, в котором "Днепр-1" обыграл "Колос" со счетом 2:0. Этот поединок стал юбилейным для капитана днепрян.

29-летний центральный защитник Александр Сваток провел 100 матчей в составе спортклубовцев. 81 игру он отыграл в рамках УПЛ, 16 в еврокубках и 3 в Кубке Укрины.

Сваток стал лишь четвертым игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка вслед за Игорем Когутом (176), Сергеем Логиновым (140) и Александром Назаренко (125).

При этом на подходе к сотне матчей за днепровский клуб сейчас находятся сразу два футболиста - Александр Пихаленок (99) и Владимир Адамюк (96).

В текущем сезоне Сваток принял участие в 23 поединках во всех турнирах и оформил 1 ассист.

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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Алина Ерофеева
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