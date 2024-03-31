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УПЛ. Колос - СК Днепр-1 0:2. Победа с двумя шедеврами

Премьер-лига
Обновлено

Выдающийся матч Пихаленка

УПЛ. Колос - СК Днепр-1 0:2. Победа с двумя шедеврами

Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Юрий Максимов не раз после неудачных результатов в прошлых турах говорил о короткой скамейке запасных, необходимости конкуренции и ротации. В этом контексте пауза на матчи сборных была очень кстати для "Днепра-1". Вернулись Сваток, Леднев, Танчик, Третьяков – и это действительно положительно подействовало на СК.

Матч в Ковалевке начался с опозданием в сорок минут, и как только команды вышли на поле, "Днепр-1" сразу забил гол. Гуцуляк – Филиппов – Пихаленок, прекрасное взаимодействие в одно касание и точный удар последнего с 20 метров. Красивый гол.

И долгое время мяч Пихаленка оставался единственным украшением матча. "Днепр-1" был более активным, но больше сосредоточился на контроле, а "Колосу" долго не удавалось перехватить инициативу. Фесюн и Волынец долго оставались без работы. Команды сосредоточились на борьбе, и взаимной нейтрализации. Гостей это устраивало, а "Колос" просто ничего не мог сделать.

УПЛ. Колос - СК Днепр-1 0:2. Победа с двумя шедеврами - изображение 1

Ничего не изменилось и во втором тайме. "Колос", конечно же, не мог справиться со своими хроническими проблемами в атаке в перерыве, а "Днепр-1" просто ожидал второго шанса.

И в конце концов он появился. Пихаленок дал мастерский пас из глубины поля на Гуцуляка, а вингер "Днепра-1" в одно касание пробил Фесюна. Настоящий шедевр.

Оставалось играть еще примерно 30 минут и теоретически интрига в матч еще могла вернуться. Однако "Днепр-1" хорошо работал по счету. Максимов хорошо подготовил команду к этому матчу, и СК справедливо набирает три очка.

УПЛ. Колос - СК Днепр-1 0:2. Победа с двумя шедеврами - изображение 2

Для "Колоса" это поражение было четвертым в последних четырех матчах. Правда, все эти поражения были с командами из топ-5. Возможно, в поединках с соперниками второй половины таблицы команде Вишняка будет легче.

Фото – СК Дніпро-1

УПЛ, 22-й тур. Ковалевка, "Колос"

"Колос" – СК "Днепр-1" 0:2

Голы: Пихаленок 2, Гуцуляк 64

"Колос": Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Богданов, Милько – Ильин, Ореховский (Паулаускас 60), Топалов (Велетень 77) – Рангел (Безбородько 77)

"Днепр-1": Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко – Бабенко, Рубчинский – Леднев (Третьяков 60), Пихаленок (Очеретько 90+2), Гуцуляк – Филиппов (Танчик 90+3)

Предупреждения: Рангел 70, Бурда 88 – Адамюк 74, Волынец 80

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Комментарии
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наварін (Київ)
31.03.2024 в 20:36
На те він і Дніпро, щоб створювати шедеври. Вітаю вболівальників Дніпра з заслуженою перемогою вашої команди.
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Комментарии 1
наварін (Київ)
31.03.2024 в 20:36
На те він і Дніпро, щоб створювати шедеври. Вітаю вболівальників Дніпра з заслуженою перемогою вашої команди.
Ответить
0
1

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