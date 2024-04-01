Cразу четыре игрока Зари не сыграют с Динамо - Источник

Cразу четыре игрока "Зари" не сыграют в перенесенном матче 6-го тура УПЛ с "Динамо", сообщает Sport Arena.

Речь идет о защитнике Антоне Боле, хавбеках Александре Яцыке и Викентие Волошине и форварде Игоре Горбаче. Все четверо проводят сезон в луганском клубе на правах аренды из "Динамо".

В текущем сезоне Боль провел 11 матчей за "Зарю", отдав один ассист. Яцык забил один гол и отдал одну голевую передачу в 17 играх. У Волошина в активе — два гола и три ассиста в 14 матчах. Горбач забил три мяча и оформил две результативных передачи за 19 встреч.

"Заря" идет на 12-й позиции в УПЛ, "Динамо" удерживает четвертое место. Очный матч в рамках перенесенного 6-го тура УПЛ пройдет в четверг, 4 апреля. Старт матча — в 15:30.