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Cразу четыре игрока Зари не сыграют с Динамо - Источник

Премьер-лига

Все они выступают за луганчан на правах аренды

Cразу четыре игрока Зари не сыграют с Динамо - Источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Cразу четыре игрока "Зари" не сыграют в перенесенном матче 6-го тура УПЛ с "Динамо", сообщает Sport Arena.

Речь идет о защитнике Антоне Боле, хавбеках Александре Яцыке и Викентие Волошине и форварде Игоре Горбаче. Все четверо проводят сезон в луганском клубе на правах аренды из "Динамо".

В текущем сезоне Боль провел 11 матчей за "Зарю", отдав один ассист. Яцык забил один гол и отдал одну голевую передачу в 17 играх. У Волошина в активе — два гола и три ассиста в 14 матчах. Горбач забил три мяча и оформил две результативных передачи за 19 встреч.

"Заря" идет на 12-й позиции в УПЛ, "Динамо" удерживает четвертое место. Очный матч в рамках перенесенного 6-го тура УПЛ пройдет в четверг, 4 апреля. Старт матча — в 15:30.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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