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Хавбек Зари рассказал, когда Геллер пообещал рассчитаться с командой
Футболистам должны выплатить премиальные
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Вячеслав Чурко рассказал, что президент луганского клуба Евгений Геллер пообещал выплатить долги перед игроками 19 мая.
— Вопрос по той конфликтной ситуации, что произошла перед "Динамо". Расскажите, была ли встреча с президентом? Был ли телефонный разговор? Решили ли вопрос?
— Давайте дождемся 19 мая. 19 мая это такая дата, где было сказано президентом, что он рассчитается с командой. Поэтому ждем 19 мая, а там увидим.
— В личной встрече президент сказал?
— Личная встреча была.
— И вы в коллективе решили поверить и доиграть до этой даты?
— Да, — сказал Чурко в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, руководство "Зари" должно игрокам премиальные за победу "Брейдабликом" (4:0) в Лиге конференций и бронзу в сезоне 2022/23.
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