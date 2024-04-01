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Хавбек Зари рассказал, когда Геллер пообещал рассчитаться с командой

Премьер-лига

Футболистам должны выплатить премиальные

Хавбек Зари рассказал, когда Геллер пообещал рассчитаться с командой

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Зари" Вячеслав Чурко рассказал, что президент луганского клуба Евгений Геллер пообещал выплатить долги перед игроками 19 мая.

— Вопрос по той конфликтной ситуации, что произошла перед "Динамо". Расскажите, была ли встреча с президентом? Был ли телефонный разговор? Решили ли вопрос?

— Давайте дождемся 19 мая. 19 мая это такая дата, где было сказано президентом, что он рассчитается с командой. Поэтому ждем 19 мая, а там увидим.

— В личной встрече президент сказал?

— Личная встреча была.

— И вы в коллективе решили поверить и доиграть до этой даты?

— Да, — сказал Чурко в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, руководство "Зари" должно игрокам премиальные за победу "Брейдабликом" (4:0) в Лиге конференций и бронзу в сезоне 2022/23.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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