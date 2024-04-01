СМИ назвали место проведения доигровки матча Минай - Динамо

Доигровка матча 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо" состоится в Киеве, сообщает ресурс "Динамо Киев от Шурика".

Этот поединок должен был состояться в декабре в Минае, и начался по расписанию. Но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть лишь немногим более минуты. Угроза со стороны врага оказалась затяжной, и, в итоге, было решено отложить проведение встречи на более поздний срок в связи с тем, что на стадионе "Минай" отсутствует искусственное освещение.

По информации источника, в течение последнего отрезка времени клубы вели переговоры относительно того, где будет проходить повторная попытка провести матч и пришли к договоренности.

Закарпатский клуб принял аргументы "бело-синих", и согласился на предложение доиграть этот поединок в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Игра пройдет 17 апреля, о чем ранее было официально оглашено украинской Премьер-лигой.