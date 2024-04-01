Кабаев: Было тяжело из-за нескольких тревог подряд, но мы были в равных условиях с Ворсклой

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев поделился эмоциями после матча с "Ворсклой" (5:1) в 22-м туре УПЛ.

- Матч долго не мог продолжиться из-за тревоги. Насколько эта ситуация повлияла на игру?

- Да, было тяжело из-за этого, но мы были в одинаковых условиях с полтавчанами. Думаю, им также тяжело было. Важно как физически, так и психологически - даже больше. Ты выходишь из раздевалки, уже размялся там - и снова тревога. Потом сели, читаем новости, потом снова по кругу. Хорошо, что все так закончилось.

- Именно такая ситуация с нашей командой впервые - когда несколько раз уже выходили на поле и сразу возвращались обратно?

- Да, мы обсуждали в раздевалке - не помню, чтобы было несколько тревог подряд, и так долго матч не мог продолжиться. Хотя была тоже достаточно длительная в Ужгороде, где мы вообще не доиграли.

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- Несмотря на это хотели во что бы то ни стало доиграть матч сегодня?

- Конечно, ведь у нас много пропущенных туров, уже некуда их откладывать. Даже на завтра доигровку переносить не хотелось, хотелось сегодня доиграть и поехать домой.

- Показалось, что матч был напряженным до первого гола, а дальше игра давалась "Динамо" легко?

- Честно говоря, счет не по игре, пожалуй. Более-менее равная игра, но видимо наш класс немного сказался, как говорят эксперты. Свои полумоменты мы реализовали.

- Возможно, также сыграло свою роль возвращение Андрея Ярмоленко?

- Конечно, это даже не обсуждается, это чувствуется в коллективе.

- Какие эмоции после игры? Есть ли истощение после 4-часового матча?

- Да нет, все нормально. Эмоции положительные. Мы выигрываем, мы знаем, чего мы стремимся достичь. В каждой игре нам нужен результат. Результат сегодня положительный, поэтому и эмоции положительные. Да, мы устали эмоционально и физически, но есть несколько дней, чтобы восстановиться и сыграть против "Зари", - сказал Кабаев.