  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кабаев: Было тяжело из-за нескольких тревог подряд, но мы были в равных условиях с Ворсклой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаев: Было тяжело из-за нескольких тревог подряд, но мы были в равных условиях с Ворсклой

Премьер-лига

Футболист "Динамо" прокомментировал победу над полтавчанами

Кабаев: Было тяжело из-за нескольких тревог подряд, но мы были в равных условиях с Ворсклой

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев поделился эмоциями после матча с "Ворсклой" (5:1) в 22-м туре УПЛ.

Читайте такжеУПЛ. Ворскла - Динамо 1:5. Разгром под аккомпанемент тревог

- Матч долго не мог продолжиться из-за тревоги. Насколько эта ситуация повлияла на игру?

- Да, было тяжело из-за этого, но мы были в одинаковых условиях с полтавчанами. Думаю, им также тяжело было. Важно как физически, так и психологически - даже больше. Ты выходишь из раздевалки, уже размялся там - и снова тревога. Потом сели, читаем новости, потом снова по кругу. Хорошо, что все так закончилось.

- Именно такая ситуация с нашей командой впервые - когда несколько раз уже выходили на поле и сразу возвращались обратно?

- Да, мы обсуждали в раздевалке - не помню, чтобы было несколько тревог подряд, и так долго матч не мог продолжиться. Хотя была тоже достаточно длительная в Ужгороде, где мы вообще не доиграли.

Читайте такжеСтепаненко с юмором отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко

- Несмотря на это хотели во что бы то ни стало доиграть матч сегодня?

- Конечно, ведь у нас много пропущенных туров, уже некуда их откладывать. Даже на завтра доигровку переносить не хотелось, хотелось сегодня доиграть и поехать домой.

- Показалось, что матч был напряженным до первого гола, а дальше игра давалась "Динамо" легко?

- Честно говоря, счет не по игре, пожалуй. Более-менее равная игра, но видимо наш класс немного сказался, как говорят эксперты. Свои полумоменты мы реализовали.

Читайте такжеЯцык: Не смогу сыграть с Динамо, поскольку так составлено арендное соглашение

- Возможно, также сыграло свою роль возвращение Андрея Ярмоленко?

- Конечно, это даже не обсуждается, это чувствуется в коллективе.

- Какие эмоции после игры? Есть ли истощение после 4-часового матча?

- Да нет, все нормально. Эмоции положительные. Мы выигрываем, мы знаем, чего мы стремимся достичь. В каждой игре нам нужен результат. Результат сегодня положительный, поэтому и эмоции положительные. Да, мы устали эмоционально и физически, но есть несколько дней, чтобы восстановиться и сыграть против "Зари", - сказал Кабаев.

По теме
yellow-arrow
Рух - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Журналист предположил, почему Ротань мог проигнорировать пресс-конференцию в Минае
yellow-arrow
Заря – Динамо, Кубок Украины, МЮ против Ливерпуля и Челси. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости