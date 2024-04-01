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Степаненко с юмором отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко

Премьер-лига

Хавбек "Шахтера" обратился к вингеру "Динамо"

Степаненко с юмором отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал возвращение после травмы на поле вингера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.

Тарас оставил комментарий под постом Ярмоленко в Instagram.

"С возвращением, Старичок", - написал Степаненко.

Интересные комментарии можно увидеть и от других друзей-футболистов Андрея.

Степаненко с юмором отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко - изображение 1
Степаненко с юмором отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко - изображение 2

Напомним, в матче 22-го тура УПЛ против "Ворсклы" (5:1) Ярмоленко впервые вышел на поле (на 66-й минуте) с октября 2023 года и успел отметиться голом. Раньше он не играл из-за травмы колена.

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Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Hanter44 (Baburka)
01.04.2024 в 14:35
Вот он то умеет лупить неугодных сзади по ногам
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Комментарии 3
Hanter44 (Baburka)
01.04.2024 в 14:35
Вот он то умеет лупить неугодных сзади по ногам
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2
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.04.2024 в 15:03
Давним-давно вони вже випили по чарці , а в тебе , kaцапіку , й досі в гузні ватра ...
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ANESTEZIO (Вінниця )
01.04.2024 в 15:44
Ця шкурка kацапська була пропала, а тепер знову голову із гівна висунула
 
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