Степаненко с юмором отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал возвращение после травмы на поле вингера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.

Тарас оставил комментарий под постом Ярмоленко в Instagram.

"С возвращением, Старичок", - написал Степаненко.

Интересные комментарии можно увидеть и от других друзей-футболистов Андрея.

Напомним, в матче 22-го тура УПЛ против "Ворсклы" (5:1) Ярмоленко впервые вышел на поле (на 66-й минуте) с октября 2023 года и успел отметиться голом. Раньше он не играл из-за травмы колена.