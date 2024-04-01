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Степаненко с юмором отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Хавбек "Шахтера" обратился к вингеру "Динамо"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал возвращение после травмы на поле вингера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.
Тарас оставил комментарий под постом Ярмоленко в Instagram.
"С возвращением, Старичок", - написал Степаненко.
Интересные комментарии можно увидеть и от других друзей-футболистов Андрея.
Напомним, в матче 22-го тура УПЛ против "Ворсклы" (5:1) Ярмоленко впервые вышел на поле (на 66-й минуте) с октября 2023 года и успел отметиться голом. Раньше он не играл из-за травмы колена.
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