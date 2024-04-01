Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко показал фото травмированной ноги во время восстановления
Вингер "Динамо" впервые вышел на поле после тяжелой травмы
Фото: ФК Динамо Київ
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал свое возвращение на после травмы. Он также добавил ряд фотографий травмированной ноги и своего восстановления.
"Рад вернуться на поле, спасибо всем кто помогал это сделать. Благодарю семью, друзей и партнеров по команде за поддержку. И отдельно спасибо жене, без тебя я бы не смог этого сделать", - написал Ярмоленко в Instagram.
Напомним, в матче 22-го тура УПЛ против "Ворсклы" (5:1) Ярмоленко впервые вышел на поле (на 66-й минуте) с октября 2023 года и успел отметиться голом. Раньше он не играл из-за травмы колена.
Популярное сейчас
- Россия может пойти в масштабное наступление на одном из направлений - ISW
- Довбик отреагировал на свой дубль и победу Жироны
- Ливерпуль - единоличный лидер, Астон Вилла остается четвертой, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО