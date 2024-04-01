Ярмоленко показал фото травмированной ноги во время восстановления

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал свое возвращение на после травмы. Он также добавил ряд фотографий травмированной ноги и своего восстановления.

"Рад вернуться на поле, спасибо всем кто помогал это сделать. Благодарю семью, друзей и партнеров по команде за поддержку. И отдельно спасибо жене, без тебя я бы не смог этого сделать", - написал Ярмоленко в Instagram.

Напомним, в матче 22-го тура УПЛ против "Ворсклы" (5:1) Ярмоленко впервые вышел на поле (на 66-й минуте) с октября 2023 года и успел отметиться голом. Раньше он не играл из-за травмы колена.