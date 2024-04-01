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В Заре подтвердили, что шесть арендованных у Динамо игроков с киевлянами не сыграют

Премьер-лига
Обновлено

У луганчан серьезные кадровые потери на матч с Динамо

В Заре подтвердили, что шесть арендованных у Динамо игроков с киевлянами не сыграют

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Помощник главного тренера "Зари" Младен Бартулович поделился ожиданиями от перенесенного матча 6 тура УПЛ с "Динамо", который состоится в четверг, 4 апреля.

— Следующий матч с "Динамо", играете на стадионе имени Валерия Лобановского. Не так давно встречались с киевлянами, и тогда не играли лидеры. Сейчас будут играть все футболисты?

— Ну, те игроки, которые арендованы у соперника — они не имеют права играть. Посмотрим ситуацию еще с травмированными игроками, и тогда решим кто сможет, а кто не сможет. Потому что очень тяжелая игра была с харьковчанами. Из-за плохого газона в составе "Металлиста 1925" года были две травмы, а у нас Роман Вантух получил повреждение. Надеюсь, с ним все хорошо.

— Кто точно не сыграет с "Динамо"?

— Александр Яцик, Антон Боль, Артем Бенедюк, Артем Слюсар, Игорь Горбач, Викентий Волошин.

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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
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