Имереков: Даже если болельщики на трибунах против тебя — это тоже хорошо

Защитник харьковского " Металлиста 1925 " Максим Имереков, который в УПЛ вернулся из греческого "Артомитоса", сравнил чемпионаты Греции и Украины, а также высказался о возвращении зрителей не трибуны.

— Если сравнить чемпионаты Греции и Украины. Где тяжелее и чем отличаются?

— Если учитывать именно футболистов, то там сильнее исполнители. В Греции больше финансов в футболе, туда приезжают именитые игроки. Там клубы могут позволить себе пригласить людей из Европы. А сам чемпионат там более интенсивный, есть быстрый футбол. В Украине это все компактнее.

— Вы говорите, что там чемпионат более интенсивный. Не жалеете, что сейчас играете в менее быстрый футбол в "Металлисте 1925"? Постоянные тревоги, качество полей.

— Да, что касается газонов, то в Греции такого не было. Когда я только туда приехал, это для меня было шоком, потому что там полные трибуны. А вернулся в Украину, потому что я отсюда и моя семья хотела домой. А тревоги – это наши реалии. Хочешь или не хочешь — надо привыкать к этому.

— В прошлом сезоне, когда вы играли за "Зорю", не было болельщиков. Сейчас уже небольшую часть фанатов на трибуны пускают. Разница ощущается?

– Это очень большая разница, хоть и небольшое количество фанов. Ты всегда слышишь, что тебе кричат с трибун или болеют за тебя. Даже если болельщики против тебя — это тоже хорошо. Мы играем для них. Если мы играем без фанатов – это не футбол. Зачем тогда играть? Я считаю, если разрешают, то болельщики должны быть на трибунах. Это стимул для нас.

— Бывает, что фаны выкрикивают не очень хорошие вещи в сторону футболистов. Как это влияет на игроков?

– Я не могу сказать за всех. Кого-то это оскорбляет, а кого-то мотивирует. Это индивидуально.