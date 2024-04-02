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Колос проиграл спарринг одному из лидеров Второй лиги

Премьер-лига

Игра завершилась со счетом 3:0

Колос проиграл спарринг одному из лидеров Второй лиги

Фото: ФК Колос

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1 апреля "Колос" провел контрольный матч с представителем Второй лиги - "ЮКСОЙ". В составе ковалевцев принимали участия игроки, которые не играли в 22-м туре УПЛ против "Днепра-1" (0:2), а также те, кто выходил в той игре на замену.

Второлиговый клуб открыл счет уже на второй минуте поединка, отличился лучший бомбардир команды Матеус Пальярини. После перерыва Фого удвоил преимущество "крестоносцев". Финальную точку в матче поставил Кирилл Ховайко - 3:0.

Товарищеский матч, 1 апреля.
"Колос" - "ЮКСА" 0:3
Голы: Матеус, 2, Фого, 82, Ховайко, 89.

"ЮКСА": Федотов - Демиденко, Махнев, Селин (Ювхимец, 25), Синегуб (Шевчук, 56), Думанюк, Киреев (Марадона, 87), Гоуларт (Фого, 67), Матеус (Парагвай, 67), Харченко (Ховайко, 56), Вава (Эсеола, 56),

"Колос": Горох (Мисак, 46), Черноморец, Кукош, Дорош, Гончаренко - Криворучко (Паулаускас, 46), Великан, Гусол, Салабай, Демченко - Безбородько.

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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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