Колос проиграл спарринг одному из лидеров Второй лиги

1 апреля "Колос" провел контрольный матч с представителем Второй лиги - "ЮКСОЙ". В составе ковалевцев принимали участия игроки, которые не играли в 22-м туре УПЛ против "Днепра-1" (0:2), а также те, кто выходил в той игре на замену.

Второлиговый клуб открыл счет уже на второй минуте поединка, отличился лучший бомбардир команды Матеус Пальярини. После перерыва Фого удвоил преимущество "крестоносцев". Финальную точку в матче поставил Кирилл Ховайко - 3:0.

Товарищеский матч, 1 апреля.

"Колос" - "ЮКСА" 0:3

Голы: Матеус, 2, Фого, 82, Ховайко, 89.

"ЮКСА": Федотов - Демиденко, Махнев, Селин (Ювхимец, 25), Синегуб (Шевчук, 56), Думанюк, Киреев (Марадона, 87), Гоуларт (Фого, 67), Матеус (Парагвай, 67), Харченко (Ховайко, 56), Вава (Эсеола, 56),

"Колос": Горох (Мисак, 46), Черноморец, Кукош, Дорош, Гончаренко - Криворучко (Паулаускас, 46), Великан, Гусол, Салабай, Демченко - Безбородько.