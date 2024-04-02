Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос проиграл спарринг одному из лидеров Второй лиги
Игра завершилась со счетом 3:0
Фото: ФК Колос
1 апреля "Колос" провел контрольный матч с представителем Второй лиги - "ЮКСОЙ". В составе ковалевцев принимали участия игроки, которые не играли в 22-м туре УПЛ против "Днепра-1" (0:2), а также те, кто выходил в той игре на замену.
Второлиговый клуб открыл счет уже на второй минуте поединка, отличился лучший бомбардир команды Матеус Пальярини. После перерыва Фого удвоил преимущество "крестоносцев". Финальную точку в матче поставил Кирилл Ховайко - 3:0.
Товарищеский матч, 1 апреля.
"Колос" - "ЮКСА" 0:3
Голы: Матеус, 2, Фого, 82, Ховайко, 89.
"ЮКСА": Федотов - Демиденко, Махнев, Селин (Ювхимец, 25), Синегуб (Шевчук, 56), Думанюк, Киреев (Марадона, 87), Гоуларт (Фого, 67), Матеус (Парагвай, 67), Харченко (Ховайко, 56), Вава (Эсеола, 56),
"Колос": Горох (Мисак, 46), Черноморец, Кукош, Дорош, Гончаренко - Криворучко (Паулаускас, 46), Великан, Гусол, Салабай, Демченко - Безбородько.
Популярное сейчас
- Драматическая победа Руха над ЛНЗ, локация матча Миная и Динамо. Главные новости за первое апреля
- Ворскла вынудила Динамо забить ей пять, Довбик on fire, а у Пепа снова ОКР. Обзор топ-матчей уик-энда
- Детский тренер Довбика и Миколенко: Артем – добрый, а Виталий злой, и по жизни, и в футболе, кусючий
- Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая