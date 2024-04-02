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УПЛ объявила номинантов на звание лучших игрока и тренера 22-го тура
Известны все претенденты на награды
instagram.com/fcchornomorets
Украинская Премьер-лига объявила кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 22-го тура.
На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.
На звание лучшего футболиста тура претендуют Артур Авагимян ("Черноморец"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Марьян Швед ("Шахтер") и Эдуардо Герреро ("Заря").
Номинантами среди тренеров стали Роман Григорчук ("Черноморец"), Александр Шовковский ("Динамо"), Желько Любенович ("Минай") и Юрий Максимов ("Днепр-1").
Голосование продлится до 09:00 3 апреля.
Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.
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