УПЛ объявила номинантов на звание лучших игрока и тренера 22-го тура

Украинская Премьер-лига объявила кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 22-го тура.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.

На звание лучшего футболиста тура претендуют Артур Авагимян ("Черноморец"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Марьян Швед ("Шахтер") и Эдуардо Герреро ("Заря").

Номинантами среди тренеров стали Роман Григорчук ("Черноморец"), Александр Шовковский ("Динамо"), Желько Любенович ("Минай") и Юрий Максимов ("Днепр-1").

Голосование продлится до 09:00 3 апреля.

Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.