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Монзуль пообщалась с представителями клубов УПЛ - СМИ

Премьер-лига

Было предложено отменить региональное правило

Монзуль пообщалась с представителями клубов УПЛ - СМИ

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Сегодня, 2 апреля состоялась видеоконференция представителей клубов УПЛ с руководителем судейского комитета УАФ Екатериной Монзуль, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, встреча длилась около получаса. Были озвучены следующие идеи:

  1. Отказ от регионального принципа назначения судей. Условно, киевский судья может обслуживать матчи "Динамо", львовский - "Руха", харьковский - "Металлиста 1925".
  2. Создание бонусного фонда для премирования арбитров за качественную работу в конце сезона.
  3. Назначение арбитров на матчи по принципу жеребьевки

Теоретически важнейший пункт встречи был проговорен устно Екатериной Монзуль - без визуальной презентации. Предварительно для адекватного посева - судьи будут делиться на группы по уровню квалификации, а матчи - по рейтингу сложности.

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Екатерина Монзуль ТаТоТаке Комитет арбитров УАФ
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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