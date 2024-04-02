Монзуль пообщалась с представителями клубов УПЛ - СМИ

Сегодня, 2 апреля состоялась видеоконференция представителей клубов УПЛ с руководителем судейского комитета УАФ Екатериной Монзуль, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, встреча длилась около получаса. Были озвучены следующие идеи:

Отказ от регионального принципа назначения судей. Условно, киевский судья может обслуживать матчи "Динамо", львовский - "Руха", харьковский - "Металлиста 1925". Создание бонусного фонда для премирования арбитров за качественную работу в конце сезона. Назначение арбитров на матчи по принципу жеребьевки

Теоретически важнейший пункт встречи был проговорен устно Екатериной Монзуль - без визуальной презентации. Предварительно для адекватного посева - судьи будут делиться на группы по уровню квалификации, а матчи - по рейтингу сложности.