Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монзуль пообщалась с представителями клубов УПЛ - СМИ
Было предложено отменить региональное правило
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 2 апреля состоялась видеоконференция представителей клубов УПЛ с руководителем судейского комитета УАФ Екатериной Монзуль, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, встреча длилась около получаса. Были озвучены следующие идеи:
- Отказ от регионального принципа назначения судей. Условно, киевский судья может обслуживать матчи "Динамо", львовский - "Руха", харьковский - "Металлиста 1925".
- Создание бонусного фонда для премирования арбитров за качественную работу в конце сезона.
- Назначение арбитров на матчи по принципу жеребьевки
Теоретически важнейший пункт встречи был проговорен устно Екатериной Монзуль - без визуальной презентации. Предварительно для адекватного посева - судьи будут делиться на группы по уровню квалификации, а матчи - по рейтингу сложности.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший тренер Карпат может трудоустроиться в Полесье - СМИ
- Определена дата проведения перенесенного матча Черноморец - Шахтер
- Лучший запасной Европы играет за Жирону. В 37 лет он побил рекорды Суареса, нахваливает Довбика и претендует на памятник
- Рух дожимает ЛНЗ в компенсированное время. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн