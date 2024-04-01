Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая группа арбитров УПЛ прошла полиграф, - журналист
Андрей Николаевич говорил, что данную процедуру должны пройти все арбитры УПЛ
uaf.ua
Во время паузы на матчи сборных первая группа украинских арбитров прошла тестирование на детекторе лжи, сообщает украинский журналист Владимир Зверов. Вопросы касались работы судей в весенней части сезона.
Источник отмечает, что в первой тестовой группе были один главный арбитр, один ассистент и один наблюдатель арбитража.
Напомним, что данное нововведение ввели новый президент УАФ Андрей Шевченко и новая глава судейского корпуса Екатерина Монзуль.
Ранее президент Андрей Николаевич обещал, что по итогам сезона все арбитры должны будут пройти полиграф, иначе их не допустят к работе.
Популярное сейчас
- Степаненко с юмором отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
- Скандальный легионер Динамо не вернулся в клуб из сборной
- Довбик отреагировал на свой дубль и победу Жироны
- Погром от Динамо и возвращение Днепра-1. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодой звезды сборной Исландии. ФОТО