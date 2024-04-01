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Первая группа арбитров УПЛ прошла полиграф, - журналист

Премьер-лига
Обновлено

Андрей Николаевич говорил, что данную процедуру должны пройти все арбитры УПЛ

Первая группа арбитров УПЛ прошла полиграф, - журналист

uaf.ua

Новина українською

Во время паузы на матчи сборных первая группа украинских арбитров прошла тестирование на детекторе лжи, сообщает украинский журналист Владимир Зверов. Вопросы касались работы судей в весенней части сезона.

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Источник отмечает, что в первой тестовой группе были один главный арбитр, один ассистент и один наблюдатель арбитража.

Напомним, что данное нововведение ввели новый президент УАФ Андрей Шевченко и новая глава судейского корпуса Екатерина Монзуль.

Ранее президент Андрей Николаевич обещал, что по итогам сезона все арбитры должны будут пройти полиграф, иначе их не допустят к работе.

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Комитет арбитров УАФ
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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