Первая группа арбитров УПЛ прошла полиграф, - журналист

Во время паузы на матчи сборных первая группа украинских арбитров прошла тестирование на детекторе лжи, сообщает украинский журналист Владимир Зверов. Вопросы касались работы судей в весенней части сезона.

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Источник отмечает, что в первой тестовой группе были один главный арбитр, один ассистент и один наблюдатель арбитража.

Напомним, что данное нововведение ввели новый президент УАФ Андрей Шевченко и новая глава судейского корпуса Екатерина Монзуль.

Ранее президент Андрей Николаевич обещал, что по итогам сезона все арбитры должны будут пройти полиграф, иначе их не допустят к работе.