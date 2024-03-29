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УАФ провела жеребьевку арбитров, которые будут обслуживать полуфиналы Кубка Украины

Кубок Украины
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Нововведения от Андрея Шевченко и Екатерины Монзуль

УАФ провела жеребьевку арбитров, которые будут обслуживать полуфиналы Кубка Украины

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

В Доме футбола состоялась жеребьевка, согласно которой были назначены арбитры на полуфинальные матчи Кубка Украины сезона 2023/2024.

О введении такой процедуры назначения арбитров говорил в своей программе президент УАФ Андрей Шевченко, и 29 марта Комитет арбитров УАФ, возглавляемый Екатериной Монзуль, решил провести тестирование этой процедуры.

В итоге, с помощью жребия были определено, кто из арбитров, какой полуфинал будет проводить.

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"Шахтер" - "Черноморец": Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Полесье" - "Ворскла": Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), Арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон).

Напомним, что матчи пройдут 3 - 4 апреля.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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