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УАФ провела жеребьевку арбитров, которые будут обслуживать полуфиналы Кубка Украины
Нововведения от Андрея Шевченко и Екатерины Монзуль
Фото Андрія Ющака - УАФ
В Доме футбола состоялась жеребьевка, согласно которой были назначены арбитры на полуфинальные матчи
О введении такой процедуры назначения арбитров говорил в своей программе президент УАФ Андрей Шевченко, и 29 марта Комитет арбитров УАФ, возглавляемый Екатериной Монзуль, решил провести тестирование этой процедуры.
В итоге, с помощью жребия были определено, кто из арбитров, какой полуфинал будет проводить.
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"Шахтер" - "Черноморец": Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Алексей Деревинский (Хмельницкий)
"Полесье" - "Ворскла": Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), Арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон).
Напомним, что матчи пройдут 3 - 4 апреля.
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