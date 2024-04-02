Экс-игрок сборной Украины: Игровая практика Ярмоленко в Динамо сейчас очень необходима, ведь впереди – Евро-2024

Впечатлениями о событиях 22-го тура УПЛ с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший капитан одесского "Черноморца" и игрок сборной Украины Андрей Телесненко.

– Начав беспроигрышную серию еще в конце осени прошлого года, донецкий "Шахтер" продолжает ее и в весенней части, одержав после возобновления чемпионата уже пять побед в пяти турах. В минувший уик-энд подопечные Марино Пушича одержали "викторию" в игре с "Оболонью".

- Киевская команда хоть и пытается сопротивляться авторитетным соперникам, но не всегда у нее это получается так, как хотелось бы. Вот и в поединке с "Шахтером" пропущенные два гола и исключение Суханова значительно снизило шансы "пивоваров" на благоприятный результат, которым в игре с грандом могла бы быть и ничья. Играя в меньшинстве на протяжении всего второго тайма с соперником, класс которого значительно выше, симпатичная команда Валерия Иващенко не имела возможности переломить ход поединка. Превосходя киевлян, как по количеству, так и по уровню игры, гости перед самым финальным свистком забили третий мяч. Приятно, что этот результативный удар, как и в случае со вторым голом, нанес Швед, который до этого в составе горняков появлялся лишь несколько раз. Получив возможность сыграть полный матч, нападающий стал автором дубля, что свидетельствует о его неплохом потенциале.

- Во встрече с участием другого гранда, киевского "Динамо", картина с преимуществом была схожей – столичная команда выиграла 5:1 у "Ворсклы" в Полтаве.

- Какой бы уставшей ни была большая группа динамовцев, которые к отчетной игре вернулись из разных сборных, но на сегодняшний день их уровень мастерства несколько выше, чем у полтавчан. К тому же следует учитывать, что в матче с "Динамо" не смог принять участие целый ряд ключевых исполнителей – Пердута, Скляр, Мякушко и ветеран команды Чеснаков. Понятно, что в таких условиях наставнику ворсклян Сергею Долганскому в кадровом вопросе было тяжело. Но нужно отдать должное хозяевам: в первом тайме они старались и даже имели возможность забить. Динамовцы же воспользовались своими шансами лучше, и имея преимущество в два гола после первого тайма, во втором только его увеличили. Обращает на себя внимание возвращение в строй и забитый мяч ветерана Ярмоленко, для которого сейчас как никогда нужна игровая практика. Ведь впереди Евро-2024, и опыт такого игрока на футбольном форуме в Германии сборной Украины пригодится.

– Победа "Черноморца" в Житомире над "Полесьем" с крупным счетом стала для вас неожиданностью?

– Конечно. Неожиданностью из разряда приятных, ведь до этого в весенних матчах "Черноморец" выглядел не лучшим образом, потеряв немало очков. Радует, что разыгрался Авагимян, осенью редко появлявшийся в стартовом составе. Однако теперь, получив полное доверие от тренера, полностью расправил крылья и отличился хет-триком в игре с "Полесьем". А вот житомирская команда, откровенно говоря, удивляет. Если в осенней части сезона ее относили к претендентам на медали, то при такой игре даже на место в еврокубках "Полесьсю" будет тяжело рассчитывать. А вообще в прошлую субботу в Житомире мы увидели хороший атакующий футбол, который запомнился редкой нацеленностью на ворота его участниками.

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- Какое мнение по поводу результата поединка в Ровно, где местный "Верес" уступил криворожскому "Кривбассу" 0:2?

- Если после ничьей с "Динамо" и победы в Одессе над "Черноморцем" у кого-то появилась эйфория по улучшению турнирных дел "Вереса", то команда Юрия Вернидуба быстро охладила горячие головы многих экспертов и сторонников ровенчан. "Кривбасс" еще раз доказал, что способен побеждать за счет организации игры и строгой игровой дисциплины. И, конечно же, мастерства собранных в коллективе футболистов. Кто знает, на что мог бы рассчитывать "Верес", если бы не удаление в конце первого тайма черногорского легионера Мрвальевича. Весной этот футболист принес четыре очка ровенскому коллективу, так что его потеря может быть достаточно ощутимой.

- Помимо только что упомянутого "Кривбасса" еще одним претендентом на медали является "Днепр-1". Его гостевая победа над "Колосом" в два "сухих" гола тяжело далась?

- Знаете, несмотря на тяжелое для нашей страны время этот чемпионат проходит в довольно интересной и непредсказуемой борьбе. Главное, что в нем есть интрига. Следовательно, каждая игра для претендентов на один из комплектов наград дается трудно. Это касается и матча в Коваливке, в котором команде Юрия Максимова было нелегко завоевать три очка. В какой-то степени днепрянам помог быстрый гол, пришедшийся на вторую минуту матча! А в середине второго тайма, когда гости отличились снова, вопрос о победителе практически был снят. В этом успехе партнеры по "Днепру-1" обязаны двум сборникам – Пихаленку и Гуцуляку, которые забивали и снабжали друг друга голевыми передачами. Победа над "Колосом" позволяет днепрянам и дальше вести борьбу за медали.

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- Согласны ли с мнением о том, что матч "Минай" – "Александрия", в котором была боевая ничья 2:2, стал одним из самых интересных в туре?

– Конечно. В нем было все: и неуступчивость команд в первой половине игры, и насыщенный голами второй тайм, и нереализованный Кириллом Ковальцем пенальти, а затем его удаление. И, конечно же, настоящий мужской характер, продемонстрированный "Минаем". Похоже, Желько Любеновичу удалось создать боеспособный коллектив, в котором царит дружеская атмосфера и хорошее взаимопонимание. Если дела у сельской команды пойдут так и дальше, то все у нее будет хорошо. А вот "Александрия" в нынешнем чемпионате выглядит нестабильно. По всей видимости, поиск лучшей игры у тренерского штаба во главе с Русланом Ротанем у нее еще продолжается.

– Что происходит с харьковским "Металлистом 1925", который после поражения от луганской "Зари" опустился на предпоследнее место в таблице?

– Трудно сказать. Я не первый и не последний из большого числа экспертов, кто в ответ на этот вопрос может сказать только одно: для того чтобы ответить на него, нужно точно знать ситуацию внутри коллектива. Игровой кризис "Металлиста 1925" начался не сегодня и не вчера, а еще в октябре прошлого года. С тех пор харьковчане смогли набрать всего-навсего пять очков в 15 играх! Для того, чтобы коренным образом изменить ситуацию, зимой в команду был приглашен опытный Виктор Скрипник, тренер с европейским менталитетом. Однако, как показали весенние матчи, пока и ему не удается способствовать прогрессу – как по игре, так и по набору очков. Десять туров без побед – это слишком много для клуба, который в ближайшем будущем стремится добиваться высоких турнирных результатов.

– Трехдневную программу 22-го тура завершал поединок во Львове, в котором "Рух" встречался с черкасским ЛНЗ. Счет по игре?

– Считаю, что это был "ничейный" матч. Если бы он так завершился – уверен, ни один из тренеров не был бы недоволен. Но в футболе часто бывает, что в подобных поединках развязка наступает неожиданно. Именно так и было в понедельник на "Арене Львов", когда на пятой компенсированной ко второму тайма минуте был назначен пенальти в ворота гостей. Судейской бригаде пришлось прибегать к системе VAR, после чего главный арбитр и указал на одиннадцатиметровую отметку. В данном случае главному тренеру ЛНЗ Олегу Дулубу можно только посочувствовать, ведь проведя зимой серьезную селекционную работу, черкасская команда пока никак не может встать на победную тропу. Чего не скажешь о "Рухе", который весной продолжает удивлять болельщиков, одерживая одну победу за другой. Если так уверенно львовяне будут играть и дальше, то их стабильность может помочь завоевать еврокубковую путевку. А это большой успех для молодого клуба.

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