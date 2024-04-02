Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ: Для того, чтобы ввести процедуру жеребьевку судей, нужно отказаться от регионального принципа назначения арбитров
УАФ провела встречу с представителями клубов УАФ, где обсуждались вопросы арбитража
uaf.ua
В совещании приняли участие вице-президент УАФ Александр Шевченко, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, глава комитета арбитров Екатерина Монзуль, председатель комитета профессионального футбола Олег Лужный, и.о. президента УПЛ Евгений Дикий и представители клубов УПЛ.
В ходе заседания были обсуждены нововведения в системе украинского арбитража. В частности, участники совещания говорили о применении жеребьевки при назначении арбитров на матчи УПЛ. Напомним, что тестовое испытание этой системы прошло во время назначения арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины. Чтобы внедрить подобную систему на матчах УПЛ, среди прочего следует отказаться от регионального принципа назначения арбитров. Как отмечает УАФ, представители клубов с пониманием отнеслись к такому предложению.
Также представителей клубов проинформировали, что в рамках реформы украинского арбитража к отдельным представителям судейского корпуса было применено тестирование на полиграфе.
Кроме того, руководители клубов УПЛ снова вернулись к разговору о создании фонда для премиальных выплат лучшим арбитрам по итогам сезона и при этом выразили полное доверие Комитета арбитров УАФ.
Популярное сейчас
- Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение Андрея Шевченко
- Бывший тренер Карпат может трудоустроиться в Полесье - СМИ
- Определена дата проведения перенесенного матча Черноморец - Шахтер
- УПЛ. Ворскла - Динамо 1:5. Разгром под аккомпанемент тревог
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая