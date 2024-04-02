УАФ: Для того, чтобы ввести процедуру жеребьевку судей, нужно отказаться от регионального принципа назначения арбитров

Как уже сообщалось ранее , 2 апреля УАФ провела рабочее совещание с участием руководства Ассоциации и УПЛ и представителей футбольных клубов УПЛ.

В совещании приняли участие вице-президент УАФ Александр Шевченко, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, глава комитета арбитров Екатерина Монзуль, председатель комитета профессионального футбола Олег Лужный, и.о. президента УПЛ Евгений Дикий и представители клубов УПЛ.

В ходе заседания были обсуждены нововведения в системе украинского арбитража. В частности, участники совещания говорили о применении жеребьевки при назначении арбитров на матчи УПЛ. Напомним, что тестовое испытание этой системы прошло во время назначения арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины. Чтобы внедрить подобную систему на матчах УПЛ, среди прочего следует отказаться от регионального принципа назначения арбитров. Как отмечает УАФ, представители клубов с пониманием отнеслись к такому предложению.

Также представителей клубов проинформировали, что в рамках реформы украинского арбитража к отдельным представителям судейского корпуса было применено тестирование на полиграфе.

Кроме того, руководители клубов УПЛ снова вернулись к разговору о создании фонда для премиальных выплат лучшим арбитрам по итогам сезона и при этом выразили полное доверие Комитета арбитров УАФ.