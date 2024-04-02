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Монзуль пообщалась с представителями клубов УПЛ. Обсуждали премии судьям и другие важные вопросы

Премьер-лига
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Монзуль пообщалась с представителями клубов УПЛ. Обсуждали премии судьям и другие важные вопросы

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Глава Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль в формате видеоконференции пообщалась с представителями клубов УПЛ.

Как сообщает ТаТоТаке, на встрече обсуждались различные вопросы, включая отказ от запрета на судейство по региональному принципу, что, например, позволило бы арбитру из Киева работать на матчах "Динамо", а рефери из Харькова судить игры "Металлиста 1925".

Также была поднята тема создания денежного фонда, из которого лучшим арбитрам по итогам сезона выплачивали бы бонусы за хорошую работу.

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Продолжилось обсуждение темы назначения арбитров жеребьевкой.

Напомним, что недавно впервые была проведена жеребьевка арбитров на полуфиналы Кубка Украины, далее такая практика может появиться в УПЛ.

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Украинская Премьер-лига Екатерина Монзуль Комитет арбитров УАФ
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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