Попов: Динамо подходит к игре с Зарей с позитивом, мы настроены на победу

Защитник "Динамо" Денис Попов поделился ожиданиями от перенесенного матча 6-го тура УПЛ с "Зарей".

- Уже улеглись эмоции после недавнего матча с полтавской "Ворсклой" на выезде? С каким настроением готовитесь к следующему поединку?

- Да, мы переключились сразу после поединка. Были длительные тревоги, игра задерживалась, но некогда об этом думать, потому что скоро у нас уже следующий матч. Готовимся с позитивным настроем, ведь победили в предыдущей встрече и получили хороший результат.

- Уже в четверг "Динамо" проведет перенесенный матч с "Зарей", влияет ли это на вашу подготовку, произошли ли изменения в тренировочном процессе?

- Да, конечно, влияет, ведь у нас меньше времени и на восстановление, и на подготовку к следующему сопернику. Поэтому тренеры немного уменьшили нагрузку и изменили тренировочный процесс.

- В каком именно режиме работает команда? Чему посвящены ваши тренировки?

- Мы проводим по одной тренировке в день, как всегда. Просто больше внимания уделяем восстановлению, а потом уже, собственно, подготовка.

- На что была направлена сегодняшняя тренировка?

- Сегодня мы отрабатывали механизмы перемещения в обороне. Ничего особенного, просто больше времени проводили с мячом, в том числе с ним разминались.

- Вы закончили тренировку несколько раньше, с чем это связано?

- Чтобы немного лучше восстановиться. Еще пойду в тренажерный зал, там доработаю с тренером по физической подготовке.

- Чего ожидаете от предстоящего матча с "Зарей"? "Динамо" уже недавно играло с этим соперником, много ли изменилось у них с тех пор?

- Слышал, что у них были какие-то конфликты, думаю, сейчас будут хорошо играть. Это хорошая команда, готовимся тщательно, а главное - что вся команда подходит к этой игре с позитивом, мы настроены на победу.

- Это будет номинально выездной матч для "Динамо", но он пройдет в Киеве. Приятнее играть дома?

- Конечно, приятнее, особенно, со зрителями. Но самое главное - это безопасность, на нее надо обращать внимание в первую очередь. Если все будет хорошо, конечно, и у людей будет хорошее настроение и положительные эмоции.

- Похоже, в последнее время вы готовитесь к матчам и играете с двойным энтузиазмом и рвением из-за приятных событий в вашей семье?

- Да, мы ожидаем пополнения в семье, это очень важное для нас событие. Поэтому у меня еще больше желания достигать целей, есть стремление, а самое главное - есть для кого это все делать.

- После игры с "Зарей" следующий матч чемпионата "Динамо" снова проведет через три дня на четвертый. Довольно плотный график?

- Конечно, лучше чаще играть, чем тренироваться. Поэтому больше игр, это хорошо, но с другой стороны, остается меньше времени на восстановление. Поэтому нужно этому процессу уделять еще больше внимания и правильно подходить к каждому следующему поединку, - сказал Попов.