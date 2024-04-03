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Попов: Динамо подходит к игре с Зарей с позитивом, мы настроены на победу
Защитник киевлян - о подготовке к перенесенному матчу УПЛ
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Денис Попов поделился ожиданиями от перенесенного матча 6-го тура УПЛ с "Зарей".
- Уже улеглись эмоции после недавнего матча с полтавской "Ворсклой" на выезде? С каким настроением готовитесь к следующему поединку?
- Да, мы переключились сразу после поединка. Были длительные тревоги, игра задерживалась, но некогда об этом думать, потому что скоро у нас уже следующий матч. Готовимся с позитивным настроем, ведь победили в предыдущей встрече и получили хороший результат.
- Уже в четверг "Динамо" проведет перенесенный матч с "Зарей", влияет ли это на вашу подготовку, произошли ли изменения в тренировочном процессе?
- Да, конечно, влияет, ведь у нас меньше времени и на восстановление, и на подготовку к следующему сопернику. Поэтому тренеры немного уменьшили нагрузку и изменили тренировочный процесс.
- В каком именно режиме работает команда? Чему посвящены ваши тренировки?
- Мы проводим по одной тренировке в день, как всегда. Просто больше внимания уделяем восстановлению, а потом уже, собственно, подготовка.
- На что была направлена сегодняшняя тренировка?
- Сегодня мы отрабатывали механизмы перемещения в обороне. Ничего особенного, просто больше времени проводили с мячом, в том числе с ним разминались.
- Вы закончили тренировку несколько раньше, с чем это связано?
- Чтобы немного лучше восстановиться. Еще пойду в тренажерный зал, там доработаю с тренером по физической подготовке.
- Чего ожидаете от предстоящего матча с "Зарей"? "Динамо" уже недавно играло с этим соперником, много ли изменилось у них с тех пор?
- Слышал, что у них были какие-то конфликты, думаю, сейчас будут хорошо играть. Это хорошая команда, готовимся тщательно, а главное - что вся команда подходит к этой игре с позитивом, мы настроены на победу.
- Это будет номинально выездной матч для "Динамо", но он пройдет в Киеве. Приятнее играть дома?
- Конечно, приятнее, особенно, со зрителями. Но самое главное - это безопасность, на нее надо обращать внимание в первую очередь. Если все будет хорошо, конечно, и у людей будет хорошее настроение и положительные эмоции.
- Похоже, в последнее время вы готовитесь к матчам и играете с двойным энтузиазмом и рвением из-за приятных событий в вашей семье?
- Да, мы ожидаем пополнения в семье, это очень важное для нас событие. Поэтому у меня еще больше желания достигать целей, есть стремление, а самое главное - есть для кого это все делать.
- После игры с "Зарей" следующий матч чемпионата "Динамо" снова проведет через три дня на четвертый. Довольно плотный график?
- Конечно, лучше чаще играть, чем тренироваться. Поэтому больше игр, это хорошо, но с другой стороны, остается меньше времени на восстановление. Поэтому нужно этому процессу уделять еще больше внимания и правильно подходить к каждому следующему поединку, - сказал Попов.
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