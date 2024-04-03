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Заря – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
Завтра всех болельщиков украинского футбола ожидает перенесенный матч шестого тура УПЛ, в котором "Заря" будет играть против "Динамо". Противостояние состоится на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.
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Обе команды достаточно неплохо выступают в весенней части сезона. "Динамо" лишь однажды сыграло вничью и четыре матча выиграло. В активе "Зари" три победы и одно поражение. Проиграли подопечные Коваля как раз киевлянам. Тогда луганский коллектив играл в очень экспериментальном составе.
Поединок "Заря" - "Динамо" состоится в четверг, четвертого апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале 2+2.
Прямая трансляция будет доступна на YouTube канале FootballHub.
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