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Николини: Аукцион по Судакову? Если вы хотите иметь хороших игроков, нужно платить

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Шахтера говорит, что многие европейские клубы наблюдают за игроками горняков

Николини: Аукцион по Судакову? Если вы хотите иметь хороших игроков, нужно платить

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Тренер по физической подготовке "Шахтера" Карло Николини в интервью итальянским СМИ рассказал об интересе европейских клубов к игрокам "горняков".

"Если вы посмотрите на наш состав, то увидите, что средний возраст наших футболистов – это 23-24 года. Не только в УПЛ, но и в Лиге чемпионов, где в этом сезоне мы обыграли "Барселону". Это нормально, что функционеры многих европейских клубов держат "на карандаше" наших молодых игроков. Это нормально, потому что это действительно сильные игроки. На талантов обращают внимание крупные европейские и итальянские клубы, в том числе, конечно, и "Наполи", который внимательно за нами наблюдает.

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Летний аукцион по Судакову и всем нашим талантам? Логично, потому что если вы хотите иметь хороших игроков, нужно платить, еще и потому, что у них есть опыт и матчи на топ-уровне, а также они все еще молоды.

Кто из итальянских клубов интересуется – "Наполи" или "Ювентус"? Повторяю, заинтересованных клубов в наших игроках гораздо больше. Наши футболисты 2002 года, например, уже наиграли по несколько десятков матчей в чемпионате и в еврокубках. На нас смотрят как крупные европейские клубы, так и итальянские", - рассказал Николини.

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Источник:
Napoli Mazagine
Опубликовал: Михаил Черныш
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