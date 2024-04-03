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Николини: Аукцион по Судакову? Если вы хотите иметь хороших игроков, нужно платить
Тренер Шахтера говорит, что многие европейские клубы наблюдают за игроками горняков
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Тренер по физической подготовке "
"Если вы посмотрите на наш состав, то увидите, что средний возраст наших футболистов – это 23-24 года. Не только в УПЛ, но и в Лиге чемпионов, где в этом сезоне мы обыграли "Барселону". Это нормально, что функционеры многих европейских клубов держат "на карандаше" наших молодых игроков. Это нормально, потому что это действительно сильные игроки. На талантов обращают внимание крупные европейские и итальянские клубы, в том числе, конечно, и "Наполи", который внимательно за нами наблюдает.
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Летний аукцион по Судакову и всем нашим талантам? Логично, потому что если вы хотите иметь хороших игроков, нужно платить, еще и потому, что у них есть опыт и матчи на топ-уровне, а также они все еще молоды.
Кто из итальянских клубов интересуется – "Наполи" или "Ювентус"? Повторяю, заинтересованных клубов в наших игроках гораздо больше. Наши футболисты 2002 года, например, уже наиграли по несколько десятков матчей в чемпионате и в еврокубках. На нас смотрят как крупные европейские клубы, так и итальянские", - рассказал Николини.
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