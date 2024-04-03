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Авагимян: Не сказал бы, что мы плохо играли в весенней части, но всегда чего-то не хватало
Черноморец прорвало в матче с Полесьем
sportmarket.review
Хавбек "
– "Черноморец" после ужасного отрезка весной прорвало в Житомире. Насколько в плане психологии было важно получить положительный результат?
– Очень важно. Мы все понимали, что не имели права проиграть.
– Можно сказать, что пауза на сборной пошла вам на пользу?
– Да, нужно отметить тренерский штаб, который внушил нам веру в себя и дал нам поддержку в сложный период.
– Почему команда так плохо рестартовала в УПЛ?
- Не знаю. Не сказал бы, что мы плохо играли, но всегда чего-то не хватало. Мячи курьезные пропускали.
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– Внутри команды как справлялись с давлением, которое на вас оказывалось?
– Хорошо справились благодаря тренерскому штабу. Если бы не они, думаю, у команды было бы другое настроение.
– Как одесские фаны реагировали на неудачную серию команды? Вас больше прибивали или слова поддержки тоже звучали с их стороны?
– Люди разделились 50/50. Те, кто поддерживали, большое спасибо. Это очень важно.
– Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук индивидуально с каждым говорил?
– Просто в коллективе между собой поговорили.
– Вы впервые во взрослой карьере оформили хет-трик. На юношеском уровне трижды не забивали?
– Было такое. Дважды "Металлисту" по три забивал. В Мариуполе и Донецке.
– С "Черноморцем" вы прошли разные времена: от Первой лиги до летающих камней в автобус, от смены нескольких тренеров до возвращения Григорчука. На что команда может претендовать по завершении сезона?
– Я считаю, что мы должны быть выше в турнирной таблице по игре. "Черноморец" незаслуженно находится там, где сейчас. Мы 4 игры подряд проиграли в первом круге. И в каждом из матчей у нас были непонятные удаления.
– После рестарта УПЛ ситуация с судьями улучшилась?
– Думаю, что да.
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