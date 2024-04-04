Сваток: Главная задача - найти ту игру, которая была в осенней части сезона

Центральный защитник, капитан "Днепра-1" Александр Сваток прокомментировал победу над "Колосом" (2:0) в матче 22-го тура УПЛ, который стал для него юбилейным в составе днепрян.

- Александр, вы сыграли первый официальный матч в 2024 году после травмы. Как самочувствие, чувствуете ли вы себя готовым на все 100%?

- На все 100%, конечно, не готов, потому что не играл более двух месяцев полный матч Но сыграл все 90 минут, так что все в норме.

- Прокомментируйте, пожалуйста, матч с "Колосом", насколько важна была эта победа и сильно помог быстрый гол?

- Победа всегда важна, не важно когда и с кем. Быстрый гол, вроде и помог, а вроде и наоборот. Или "Колос" неплохо играл, или мы не очень, главное, что победили, хотя картинка игры команды была не самая лучшая. Второй гол придал нам уверенности и мы довели игру до логического завершения. С одной стороны не дали сопернику ничего создать, но при этом хочется больше контролировать ход игры, больше владеть мячом и показывать более целостную игру. Главная задача - найти ту игру, которая была в осенней части чемпионата.

- Визуально в защите "Днепра-1" стало спокойнее после возвращения капитана. В отличие от Пихаленка, можете больше "напихать" партнерам?

- Такого, как "напихать" у нас нет, во время игры есть подсказки, требования и ответственность перед командой. Так же и с молодежью, подсказываем им, общаемся на равных, предвзятости нет. Повторюсь, есть определенные требования, которые каждый должен выполнять, чтобы честно после игры смотреть друг другу в глаза.

- Как провели паузу на сборные, насколько она была нужна и важна и пошла ли на пользу команде?

- Думаю, что да. Ребята увиделись с семьями, которые не проживают в Днепре, немного отдохнули. Часть поехала в сборные, получили положительные эмоции, поэтому все это в сумме добавило стимул и мотивацию работать после серии неудачных результатов. От нас большие ожидания, поэтому хочется радовать собственных болельщиков, делаем все, что в наших силах, хотя и не все получается, но то, что команда старается и бьется каждую игру - это точно.

- Как атмосфера в команде? С одной стороны - победа над "Колосом", с другой - новость об обстреле тренировочной базы. Есть информация, где команда будет тренироваться, будут ли какие-то изменения?

- Пока нет никакой информации, с четверга работаем по расписанию, тем более никакой альтернативы я лично не вижу.

- Александр Сваток провел 100-й матч за "Днепр-1", попробуете догнать Когута с его 176 матчами?

- Если честно, не слежу и не гонюсь за кем-то, потому что это не является стимулом для меня, хочется просто играть в футбол на самом высоком уровне и бороться за места - чем выше, тем лучше, чтобы были соответствующие задачи.

- А в целом, 100 матчей за "Днепр-1" - что это для вас значит? Гордость, рабочие будни или что-то другое?

- Для меня "Днепр-1" - это родная команда и мне приятно сыграть такое большое количество игр за этот клуб, - сказал Сваток.