Стартовало голосование за лучших игрока и тренера УПЛ в марте

УПЛ объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера по итогам марта.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.

За звание лучшего футболиста соревнуются: форвард "Динамо" Владислав Ванат, нападающий "Вереса" Марко Мрвалевич, вингер "Шахтера" Кевин и полузащитник "Ворсклы" Сергей Мякушко.

На награду лучшего наставника претендуют Юрий Вернидуб из "Кривбасса", Александр Шовковский из "Динамо", Марино Пушич из "Шахтера" и Виталий Пономарев из "Руха".

Голосование продлится до 9 апреля (10:00).

Проголосовать можно по этой ссылке.