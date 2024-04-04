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Стартовало голосование за лучших игрока и тренера УПЛ в марте
За победу поборются 8 номинантов
upl.ua
УПЛ объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера по итогам марта.
На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.
За звание лучшего футболиста соревнуются: форвард "Динамо" Владислав Ванат, нападающий "Вереса" Марко Мрвалевич, вингер "Шахтера" Кевин и полузащитник "Ворсклы" Сергей Мякушко.
На награду лучшего наставника претендуют Юрий Вернидуб из "Кривбасса", Александр Шовковский из "Динамо", Марино Пушич из "Шахтера" и Виталий Пономарев из "Руха".
Голосование продлится до 9 апреля (10:00).
Проголосовать можно по этой ссылке.
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