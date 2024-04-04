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Стартовало голосование за лучших игрока и тренера УПЛ в марте

Премьер-лига

За победу поборются 8 номинантов

Стартовало голосование за лучших игрока и тренера УПЛ в марте

upl.ua

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УПЛ объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера по итогам марта.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.

За звание лучшего футболиста соревнуются: форвард "Динамо" Владислав Ванат, нападающий "Вереса" Марко Мрвалевич, вингер "Шахтера" Кевин и полузащитник "Ворсклы" Сергей Мякушко.

На награду лучшего наставника претендуют Юрий Вернидуб из "Кривбасса", Александр Шовковский из "Динамо", Марино Пушич из "Шахтера" и Виталий Пономарев из "Руха".

Голосование продлится до 9 апреля (10:00).

Проголосовать можно по этой ссылке.

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Александр Шовковский Ворскла (Полтава) Юрий Вернидуб Сергей Мякушко Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Рух (Львов) Владислав Ванат Виталий Пономарев Кевин Марино Пушич Марко Мрвальевич
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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