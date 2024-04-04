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Без экспериментов. Заря – Динамо. Стартовые составы команд
Начало в 15:30
Фото: ФК Динамо
Сегодня в рамках перенесенного матча шестого тура УПЛ "Заря" сыграет против "Динамо". Игра состоится на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.
Команды уже обнародовали свои стартовые составы на сегодняшний матч.
"Заря" (стартовый состав): Сапутин - Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мичин, Чурко, Антюх, Бугай, Герреро
Запасные: Турбаевский, Мацапура, Жан Клод, Дришлюк, Хахлев, Гильерме, Ндур, Мишнёв, Кирюханцев
"Динамо" (стартовый состав): Бущан - Вивчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Андриевский, Кабаев, Тимчик, Дячук
Запасные: Нещерет, Моргун, Ярмоленко, Караваев, Супряга, Диалло, Сирота, Беловар, Дубинчак, Бенито, Пономаренко
Напомним, что стартовый свисток Александра Омельченко прозвучит в 15.30.
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