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Без экспериментов. Заря – Динамо. Стартовые составы команд

Премьер-лига

Начало в 15:30

Без экспериментов. Заря – Динамо. Стартовые составы команд

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Сегодня в рамках перенесенного матча шестого тура УПЛ "Заря" сыграет против "Динамо". Игра состоится на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Команды уже обнародовали свои стартовые составы на сегодняшний матч.

"Заря" (стартовый состав): Сапутин - Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мичин, Чурко, Антюх, Бугай, Герреро

Запасные: Турбаевский, Мацапура, Жан Клод, Дришлюк, Хахлев, Гильерме, Ндур, Мишнёв, Кирюханцев

"Динамо" (стартовый состав): Бущан - Вивчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Андриевский, Кабаев, Тимчик, Дячук

Запасные: Нещерет, Моргун, Ярмоленко, Караваев, Супряга, Диалло, Сирота, Беловар, Дубинчак, Бенито, Пономаренко

Напомним, что стартовый свисток Александра Омельченко прозвучит в 15.30.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Пригода
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