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Сюрприз от бывших. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:3
В ворота Зари забивали те, кто раньше за нее играл
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Динамо" не испытало проблем в перенесенном матче шестого тура УПЛ с "Зарей" – киевляне уверенно разобрались с соперником в формально выездном, а фактически домашнем матче. Голы забивали Андриевский, Кабаев и Бражко.
Примечательно, что все трое ранее играли за "Зарю". Вот такой неприятный сюрприз от бывших. Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.
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