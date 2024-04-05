Сюрприз от бывших. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:3

"Динамо" не испытало проблем в перенесенном матче шестого тура УПЛ с "Зарей" – киевляне уверенно разобрались с соперником в формально выездном, а фактически домашнем матче. Голы забивали Андриевский, Кабаев и Бражко.

Примечательно, что все трое ранее играли за "Зарю". Вот такой неприятный сюрприз от бывших. Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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