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Зовет в клуб? Представитель Днепра-1 провел частную беседу с Супрягой
Форвард "Динамо" провел матч с "Зарей" на лавке запасных
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
4 апреля "Динамо" в перенесенном матче 6-го тура УПЛ одержало уверенную победу над "Зарей" (3:0). Нападающий киевлян Владислав Супряга был в заявке на этот матч, но на поле так и не появился.
После игры форвард пообщался с одним из руководителей "Днепра-1" Евгением Селезневым. Подробности разговоры неизвестны, но на вопрос журналистов о том, собирается ли Владислав вернуться в днепровскую команду форвард отшутился: "Летом посмотрим".
Напомним, Супряга - воспитанник школы "Днепра", но на профессиональном уровне играл за "Днепр-1". Летом 2018 года он перешел в "Динамо", но возвращался в днепровский клуб в аренду в сезоне-2019/20.
В текущем сезоне Владислав отыграл 6 матчей за "бело-синих" и отметился 1 ассистом.
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