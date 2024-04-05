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Зовет в клуб? Представитель Днепра-1 провел частную беседу с Супрягой

Премьер-лига

Форвард "Динамо" провел матч с "Зарей" на лавке запасных

Зовет в клуб? Представитель Днепра-1 провел частную беседу с Супрягой

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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4 апреля "Динамо" в перенесенном матче 6-го тура УПЛ одержало уверенную победу над "Зарей" (3:0). Нападающий киевлян Владислав Супряга был в заявке на этот матч, но на поле так и не появился.

После игры форвард пообщался с одним из руководителей "Днепра-1" Евгением Селезневым. Подробности разговоры неизвестны, но на вопрос журналистов о том, собирается ли Владислав вернуться в днепровскую команду форвард отшутился: "Летом посмотрим".

Напомним, Супряга - воспитанник школы "Днепра", но на профессиональном уровне играл за "Днепр-1". Летом 2018 года он перешел в "Динамо", но возвращался в днепровский клуб в аренду в сезоне-2019/20.

В текущем сезоне Владислав отыграл 6 матчей за "бело-синих" и отметился 1 ассистом.

Зовет в клуб? Представитель Днепра-1 провел частную беседу с Супрягой - изображение 1
Фото: FanDay
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Евгений Селезнев Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Супряга
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Источник:
FanDay
Опубликовал: Алина Ерофеева
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