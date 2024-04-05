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Шестаков: В матче с Оболонью нужно добывать три очка
Оба соперника - соседи по турнирной таблице
Фото: НК Верес
Нападающий "Вереса" Михаил Шестаков поделился ожиданиями от предстоящей игры чемпионата против "Оболони".
"К игре против "Оболони" команда готовится с позитивным настроем. Это очень важный в турнирном плане поединок. Киевляне - наши соседи в турнирной таблице. В матче с "Оболонью" нужно добывать три очка. Поэтому, мы максимально настраиваемся на эту игру.
Относительно отсутствия из-за дисквалификации Марко Мрвалевича и шанса выйти в старте - я максимально настраиваюсь и чувствую ответственность за результат в каждой игре. Не важно, играешь ты со старта, или выходишь на замену.
Футбол - это командная игра. Матч с "Оболонью" - не является исключением", - цитирует Шестакова клубная пресс-служба.
Матч 23-го тура УПЛ "Верес" - "Оболонь" состоится в субботу, 6 апреля и начнется в 15:30.
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