Шестаков: В матче с Оболонью нужно добывать три очка

Нападающий "Вереса" Михаил Шестаков поделился ожиданиями от предстоящей игры чемпионата против "Оболони".

"К игре против "Оболони" команда готовится с позитивным настроем. Это очень важный в турнирном плане поединок. Киевляне - наши соседи в турнирной таблице. В матче с "Оболонью" нужно добывать три очка. Поэтому, мы максимально настраиваемся на эту игру.

Относительно отсутствия из-за дисквалификации Марко Мрвалевича и шанса выйти в старте - я максимально настраиваюсь и чувствую ответственность за результат в каждой игре. Не важно, играешь ты со старта, или выходишь на замену.

Футбол - это командная игра. Матч с "Оболонью" - не является исключением", - цитирует Шестакова клубная пресс-служба.