Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Береза: В феврале 2022 года нам давали три дня, но пока я вижу, что за 2–3 дня до нас только песок из Сахары долетает
Президент Днепра-1 поддержал команду после недавних атак россиян на базу клуба
Почетный президент "
"Хочу напомнить, что в феврале 2022 года нам давали три дня: мол, Путин дойдет до Днепра, до Киева, все захватит. Но пока я вижу, что за 2–3 дня до нас только песок из Сахары долетает (улыбается).
И снова хочу сказать, что мы сражаемся с нацией уродов, которым все равно, куда стрелять: по детскому саду, школе или тренировочной базе. Потому что они так привыкли. Это современные неандертальцы, а может быть, неандертальцы были в свое время более гуманными, сознательными и умными. Мы же воюем с людьми неразумными. Хотя называть людьми потомков Шарикова опять-таки обидно. Это какой-то переводняк, пытающийся уничтожить все хорошее. Нет у них футбола – пусть и у соседа не будет. Нет учебы (у них ведь пропаганда, а не учеба) – пусть не будет и у соседа. Это такая нация так называемых "советских человеков". Но нам свое делать: футболистам бороться за первую тройку, воинам на передовой уверенно отбивать атаки, а по всей Украине – их поддерживать. Главное, помнить, что благодаря воинам ВСУ мы можем играть в футбол.
Мне понравилось настроение команды сегодня. И лично у меня настроение поднялось после успехов сборной, после нашего крайнего матча. Вижу, что микроклимат в команде хороший", - сказал Береза.
Популярное сейчас
- Умер экс-президент Карпат - при нем команда выигрывала бронзовые медали
- Сумасшествие в Лондоне. Челси - Манчестер Юнайтед 4:3. Видео голов и обзор матча
- Ворскла в финале Кубка, Динамо – на третьем месте УПЛ, а Коул Палмер устроил шоу на Стэмфорде. Главные новости за 4 апреля
- Леоненко: Буткевич, если хочешь спасти Полесье, давай встретимся
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО