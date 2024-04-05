Береза: В феврале 2022 года нам давали три дня, но пока я вижу, что за 2–3 дня до нас только песок из Сахары долетает

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза посетивший тренировку команды и поддержал игроков, отреагировав на недавние атаки россиян на базу клубу.

"Хочу напомнить, что в феврале 2022 года нам давали три дня: мол, Путин дойдет до Днепра, до Киева, все захватит. Но пока я вижу, что за 2–3 дня до нас только песок из Сахары долетает (улыбается).

И снова хочу сказать, что мы сражаемся с нацией уродов, которым все равно, куда стрелять: по детскому саду, школе или тренировочной базе. Потому что они так привыкли. Это современные неандертальцы, а может быть, неандертальцы были в свое время более гуманными, сознательными и умными. Мы же воюем с людьми неразумными. Хотя называть людьми потомков Шарикова опять-таки обидно. Это какой-то переводняк, пытающийся уничтожить все хорошее. Нет у них футбола – пусть и у соседа не будет. Нет учебы (у них ведь пропаганда, а не учеба) – пусть не будет и у соседа. Это такая нация так называемых "советских человеков". Но нам свое делать: футболистам бороться за первую тройку, воинам на передовой уверенно отбивать атаки, а по всей Украине – их поддерживать. Главное, помнить, что благодаря воинам ВСУ мы можем играть в футбол.

Мне понравилось настроение команды сегодня. И лично у меня настроение поднялось после успехов сборной, после нашего крайнего матча. Вижу, что микроклимат в команде хороший", - сказал Береза.