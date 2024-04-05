Кабаев: Я так редко забиваю, что думаю, что Заря не обидится

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев дал комментарий после матча 6-го тура с "Зарей" (3:0), в котором он забил один из голов.

– Это совпадение, что в ворота "Зари" забивали только бывшие футболисты "Зари"?

– Также на это обратил внимание. Я не знаю, честно. Перед игрой кто-то спрашивал меня, буду праздновать гол или нет. Я так редко забиваю, что думаю, что "Заря" не обидится. Не скажу, что я где-то громко праздновал, но так вышло: я, Андриевский и Бражко забили. Нам сейчас каждая победа, как золотая, и мы этому радуемся.

– Вы сказали, что вы так редко забиваете. Вы с юмором всегда относитесь к своим результативным действиям.

– Да, уже с юмором.

– Уже? Такого раньше не было?

– Нет, такого не было. Близко к сердцу принимал. Сейчас также критика близко воспринимается, но уже все-таки с возрастом, пожалуй, и проработана, так сказать.

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Хотелось бы гораздо чаще и забивать, и отдавать результативные передачи. Это все-таки "Динамо", мы должны всегда выигрывать, а моя работа как атакующая – забивать и отдавать передачи.

– Хороший гол дальним ударом. Немножко солнце ослепило вратаря или удар идеальный был?

– Да, удар был очень хороший. Говорил нашему тренеру вратарей, Леонидовичу, что за такие голы, наверное, не ругают вратарей. До игры мы говорили с тренерами, что нужно бить, и я пообещал Федорову. Он говорит: "Давно не забивал, нужно забить". Я говорю: "Сегодня забью". Так и вышло. Он говорит: "Мужик сказал мужик – сделал".