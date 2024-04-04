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В одну калитку. Заря - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

В одну калитку. Заря - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 4 апреля, "Заря" и "Динамо" в Киеве провели пропущенный матч 6-го тура УПЛ.

Луганчане не смогли навязать борьбу – победа киевлян оказалась уверенной и легкой, с тремя сухими голами.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Заря" - "Динамо" 0:3

Голы: Андриевский (7), Кабаев (22), Бражко (67)

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