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Шахтер финансово стимулирует соперников Динамо, источник назвал суммы

Премьер-лига
Обновлено

Никогда такого не было, и вот опять

Шахтер финансово стимулирует соперников Динамо, источник назвал суммы

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" во второй части нынешнего сезона финансово стимулирует соперников "Динамо", чтобы мотивировать остальные клубы в матчах с киевлянами.

По данным ТаТоТаке, в случае ничейного результата в матче с "Динамо" команда получит 100 тысяч (вероятно, в иностранной валюте, - прим.), а за победу соперник киевлян получит 150 тысяч.

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Пока что получить вознаграждение удалось только "Вересу", который во второй части сезона сыграл с "Динамо" 1:1.

Напомним, что в турнирной таблице "Шахтер" лидирует, опережая киевлян на два очка.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.04.2024 в 20:02
еврей суркис опять всех переиграл. Он платит 200 кусков за ничью и 300 за победу соперникам шахтера
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Комментарии 3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.04.2024 в 20:02
еврей суркис опять всех переиграл. Он платит 200 кусков за ничью и 300 за победу соперникам шахтера
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0
0
Скачков Леонід (Рівне)
05.04.2024 в 19:36
А не треба нічого!Показуйте тільки Срна!Більш дебільної рожі і уявити важко!!
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0
2
tekutiev (донецк,Украина)
05.04.2024 в 19:59
ты в зеркало посмотри баран.и обратись в клинику пусть тебе рыло поправят.вонючая моська
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