Шахтер финансово стимулирует соперников Динамо, источник назвал суммы

"Шахтер" во второй части нынешнего сезона финансово стимулирует соперников " Динамо ", чтобы мотивировать остальные клубы в матчах с киевлянами.

По данным ТаТоТаке, в случае ничейного результата в матче с "Динамо" команда получит 100 тысяч (вероятно, в иностранной валюте, - прим.), а за победу соперник киевлян получит 150 тысяч.

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Пока что получить вознаграждение удалось только "Вересу", который во второй части сезона сыграл с "Динамо" 1:1.

Напомним, что в турнирной таблице "Шахтер" лидирует, опережая киевлян на два очка.