Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер финансово стимулирует соперников Динамо, источник назвал суммы
Никогда такого не было, и вот опять
shakhtar.com
"Шахтер" во второй части нынешнего сезона финансово стимулирует соперников "
По данным ТаТоТаке, в случае ничейного результата в матче с "Динамо" команда получит 100 тысяч (вероятно, в иностранной валюте, - прим.), а за победу соперник киевлян получит 150 тысяч.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Пока что получить вознаграждение удалось только "Вересу", который во второй части сезона сыграл с "Динамо" 1:1.
Напомним, что в турнирной таблице "Шахтер" лидирует, опережая киевлян на два очка.
Популярное сейчас
- Умер экс-президент Карпат - при нем команда выигрывала бронзовые медали
- На аэродроме Морозовск уничтожено по меньшей мере шесть российских самолетов
- Сумасшествие в Лондоне. Челси - Манчестер Юнайтед 4:3. Видео голов и обзор матча
- Определена дата проведения перенесенного матча Черноморец - Шахтер
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
Комментарии 3