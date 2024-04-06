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Верес - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес – Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Верес - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В весенней части украинского первенства обе команды заметно прибавили в динамике. Относительно, улучшились и результаты у обоих коллективов. Во второй части чемпионата "Верес" и "Оболонь" набрали по четыре очка. Кроме того, оба в последнем туре без шансов проиграли лидерам и при этом основные форварды обеих сторон заработали удаления. Ровенский "Верес" под руководством Олега Шандрука будет принимать киевскую "Оболонь" Валерия Иващенко.

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Матч "Верес" – "Оболонь" будет сыгран в субботу, шестого апреля, в Ровно. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 23-й тур

6 апреля 2024 года. Ровно, "Авангард"

"Верес" 15:30 "Оболонь"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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