Известно, кто из игроков Вереса будет отсутствовать в матче против Оболони

Сегодня в рамках 23-го тура чемпионата Украины, "Верес" - "Оболони", не сыграют два игрока ровенской команды, а именно Марко Мрвальевич и Евгений Банада.

По имеющейся информации, Марко Мрвальевич не сможет помочь команде из-за дисквалификации, а Евгений Банада не сыграет в сегодняшней игре из-за травмы.

Напомним, матч "Верес" - "Оболонь" начнется в 15:30. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию матча.