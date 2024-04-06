Премьер-лига
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Известно, кто из игроков Вереса будет отсутствовать в матче против Оболони
Банада и Мрвальєвич
Фото: НК Верес
Сегодня в рамках 23-го тура чемпионата Украины, "Верес" - "Оболони", не сыграют два игрока ровенской команды, а именно Марко Мрвальевич и Евгений Банада.
По имеющейся информации, Марко Мрвальевич не сможет помочь команде из-за дисквалификации, а Евгений Банада не сыграет в сегодняшней игре из-за травмы.
Напомним, матч "Верес" - "Оболонь" начнется в 15:30. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию матча.
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