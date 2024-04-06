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Капитан Кривбасса: Чувствую силы играть дальше на самом высоком уровне
Хочет продлить контракт с криворожской командой
фото - ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о том, как состоялся его юбилейный матч и поделился мыслями о ситуации в турнирной таблице.
Дмитрий, недавно ты провел юбилейный 50-й матч за "Кривбасс". Какие эмоции на этот счет?
Очень доволен, что есть маленькое начало за "Кривбасс" – 50 матчей. Надеюсь, что в будущем будет цифра 100, ну а дальше еще будем работать и добиваться успехов.
Как чувствуешь, сотый поединок за Кривбасс уже не за горами?
Жизнь покажет. Думаю, что не за горами. Чувствую силы играть дальше на самом высоком уровне. Уверен, у нас вместе с Кривбассом все еще впереди.
У тебя истекает контракт с "Кривбассом". Какие дальнейшие планы?
Очень хочу здесь остаться. Счастливый защищать красно-белые цвета. Надеюсь, все будет хорошо.
Перейдем к делам в чемпионате. Грядущий матч против "Ворсклы" будет отличаться от полтавского в прошлом году? Как изменился соперник за это время?
Конечно, игра будет другой. Прошло полгода. И "Ворскла", и "Кривбасс" усилились. Будет много борьбы. Мы постараемся взять три очка. Мысли только о победе.
В сезоне 2022/23 ты не реализовал пенальти за "Кривбасс" именно в ворота "Ворсклы". Помнишь ли тот момент и эмоции?
Помню. Не забивать пенальти – это всегда такой момент… Нехороший для любого футболиста. Буду пытаться реабилитироваться за этот досадный эпизод уже в ближайший понедельник.
Напомним, за этот сезон Хомченовский сыграл 14 матчей в чемпионате Украины, в которых отличился 1 голом и 3 результативными передачами.
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