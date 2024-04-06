  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Кривбасса: Чувствую силы играть дальше на самом высоком уровне
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Кривбасса: Чувствую силы играть дальше на самом высоком уровне

Премьер-лига

Хочет продлить контракт с криворожской командой

Капитан Кривбасса: Чувствую силы играть дальше на самом высоком уровне

фото - ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о том, как состоялся его юбилейный матч и поделился мыслями о ситуации в турнирной таблице.

Дмитрий, недавно ты провел юбилейный 50-й матч за "Кривбасс". Какие эмоции на этот счет?

Очень доволен, что есть маленькое начало за "Кривбасс" – 50 матчей. Надеюсь, что в будущем будет цифра 100, ну а дальше еще будем работать и добиваться успехов.

Как чувствуешь, сотый поединок за Кривбасс уже не за горами?

Жизнь покажет. Думаю, что не за горами. Чувствую силы играть дальше на самом высоком уровне. Уверен, у нас вместе с Кривбассом все еще впереди.

У тебя истекает контракт с "Кривбассом". Какие дальнейшие планы?

Очень хочу здесь остаться. Счастливый защищать красно-белые цвета. Надеюсь, все будет хорошо.

Перейдем к делам в чемпионате. Грядущий матч против "Ворсклы" будет отличаться от полтавского в прошлом году? Как изменился соперник за это время?

Конечно, игра будет другой. Прошло полгода. И "Ворскла", и "Кривбасс" усилились. Будет много борьбы. Мы постараемся взять три очка. Мысли только о победе.

В сезоне 2022/23 ты не реализовал пенальти за "Кривбасс" именно в ворота "Ворсклы". Помнишь ли тот момент и эмоции?

Помню. Не забивать пенальти – это всегда такой момент… Нехороший для любого футболиста. Буду пытаться реабилитироваться за этот досадный эпизод уже в ближайший понедельник.

Напомним, за этот сезон Хомченовский сыграл 14 матчей в чемпионате Украины, в которых отличился 1 голом и 3 результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Верес – Оболонь: стартовые составы команд
yellow-arrow
Игра за шесть очков. Верес - Оболонь. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Шахтер - Рух Львов. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости