Капитан Кривбасса: Чувствую силы играть дальше на самом высоком уровне

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о том, как состоялся его юбилейный матч и поделился мыслями о ситуации в турнирной таблице.

Дмитрий, недавно ты провел юбилейный 50-й матч за "Кривбасс". Какие эмоции на этот счет?

Очень доволен, что есть маленькое начало за "Кривбасс" – 50 матчей. Надеюсь, что в будущем будет цифра 100, ну а дальше еще будем работать и добиваться успехов.

Как чувствуешь, сотый поединок за Кривбасс уже не за горами?

Жизнь покажет. Думаю, что не за горами. Чувствую силы играть дальше на самом высоком уровне. Уверен, у нас вместе с Кривбассом все еще впереди.

У тебя истекает контракт с "Кривбассом". Какие дальнейшие планы?

Очень хочу здесь остаться. Счастливый защищать красно-белые цвета. Надеюсь, все будет хорошо.

Перейдем к делам в чемпионате. Грядущий матч против "Ворсклы" будет отличаться от полтавского в прошлом году? Как изменился соперник за это время?

Конечно, игра будет другой. Прошло полгода. И "Ворскла", и "Кривбасс" усилились. Будет много борьбы. Мы постараемся взять три очка. Мысли только о победе.

В сезоне 2022/23 ты не реализовал пенальти за "Кривбасс" именно в ворота "Ворсклы". Помнишь ли тот момент и эмоции?

Помню. Не забивать пенальти – это всегда такой момент… Нехороший для любого футболиста. Буду пытаться реабилитироваться за этот досадный эпизод уже в ближайший понедельник.