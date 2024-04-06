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Минай - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Минай - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Минай - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Минай" в 2024-м году подает признаки жизни, проявляет жажду борьбы. Очки набирает, но нужно еще больше. Ведь закарпатцы – до сих пор последние в турнирной таблице, а в 23-м туре один из конкурентов уже победил.

"Полесью" вылет не грозит, однако очень нужна команде победа – чтобы прервать затяжную безвыигрышную серию, которая вместила в себя не только неудачи в УПЛ, но и вылет из Кубка Украины. Сергей Щищенко сыграет в Минае под давлением.

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Матч 23-го тура УПЛ состоится в понедельник, восьмого апреля, в 13:00. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины можно на УПЛ ТВ. Этот телеканал доступен у большинства провайдеров и на многих ОТТ-платформах: Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Setanta Sports, Volia, YouTV и др.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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