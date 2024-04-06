Минай - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Минай" в 2024-м году подает признаки жизни, проявляет жажду борьбы. Очки набирает, но нужно еще больше. Ведь закарпатцы – до сих пор последние в турнирной таблице, а в 23-м туре один из конкурентов уже победил.

"Полесью" вылет не грозит, однако очень нужна команде победа – чтобы прервать затяжную безвыигрышную серию, которая вместила в себя не только неудачи в УПЛ, но и вылет из Кубка Украины. Сергей Щищенко сыграет в Минае под давлением.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 23-го тура УПЛ состоится в понедельник, восьмого апреля, в 13:00. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины можно на УПЛ ТВ. Этот телеканал доступен у большинства провайдеров и на многих ОТТ-платформах: Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Setanta Sports, Volia, YouTV и др.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол >>>