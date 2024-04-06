Черноморец - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Воскресный игровой день 23-го тура очным поединком откроют "Черноморец" Романа Григорчука и "Александрия" Руслана Ротаня. Матч пройдет на одноименном стадионе коллектива из Одессы.

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"Моряки" значительно успешнее начали текущую кампанию украинского первенства. Однако по ходу сезона одесситы растеряли свое преимущество, а "горожане" наоборот наработали утраченное. Сейчас команды в турнирной таблице отделяет лишь два зачетных балла.

Первая встреча "Черноморца" и "Александрии" в этом чемпионате закончилась разгромной победой "черно-синих". Тогда команда Григорчука уничтожила своего соперника со счетом 5:1.

Перед этой игрой гости имели больше времени на восстановление, поскольку на неделе "моряки" играли в рамках полуфинала национального кубка против донецкого "Шахтера".

Матч 23-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Черноморец" - "Александрия" состоится в субботу, 7-го апреля 2024-го года, в 13:00.

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