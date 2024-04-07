Динамо – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского киевское "Динамо" будет принимать ЛНЗ. Команды всего однажды встречались между собой, и это было в сентябре 2023 года. Тогда киевляне под руководством Луческу на выезде выиграли со счётом 4:2. Подопечные Шовковского три матча не теряют очков, а ЛНЗ не может выиграть уже четыре игры.

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Поединок "Динамо" - ЛНЗ состоится в понедельник, восьмого апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале 2+2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Динамо - ЛНЗ Смотреть трансляцию

Прямая трансляция будет также доступна на YouTube канале FootballHub.