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Гол тура? Борячук эффектно сравнял счет в матче с Колосом
Андрей забил 4-й гол в текущем сезоне
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Ковалевка вышла вперед в середине 1-го тайма в домашнем поединке 23-го тура против "Металлиста 1925". До перерыва счет на табло не изменился, но сразу после перерыва харьковчане восстановили равновесие.
Андрей Борячук не стал ничего придумывать и решил пробить издалека, чтобы поймать удачу. Удар получился образцовым, а главное - результативным.
На счету 27-летнего форварда это уже седьмое результативное действие в сезоне. Только в УПЛ 2018/19 у него были более высокие показатели. Тогда нападающий забил 7 голов и отдал ассист в составе "Мариуполя".
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