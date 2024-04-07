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Гол тура? Борячук эффектно сравнял счет в матче с Колосом

Премьер-лига

Андрей забил 4-й гол в текущем сезоне

Гол тура? Борячук эффектно сравнял счет в матче с Колосом

instagram.com/metalist1925_kh

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Ковалевка вышла вперед в середине 1-го тайма в домашнем поединке 23-го тура против "Металлиста 1925". До перерыва счет на табло не изменился, но сразу после перерыва харьковчане восстановили равновесие.

Андрей Борячук не стал ничего придумывать и решил пробить издалека, чтобы поймать удачу. Удар получился образцовым, а главное - результативным.

На счету 27-летнего форварда это уже седьмое результативное действие в сезоне. Только в УПЛ 2018/19 у него были более высокие показатели. Тогда нападающий забил 7 голов и отдал ассист в составе "Мариуполя".

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Источник:
Telegram УПЛ.ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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